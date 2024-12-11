https://1prime.ru/20241211/sberbank-853480546.html

В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO

В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO

Настоящий бум российских первичных публичных размещений акций (IPO) еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, заявил РИА... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T02:16+0300

2024-12-11T02:16+0300

2024-12-11T02:16+0300

рынки

москва

анатолий попов

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853480546.jpg?1733872602

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Настоящий бум российских первичных публичных размещений акций (IPO) еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, заявил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Текущий 2024 год был очень успешным годом для IPO в России. Мы сделали практически в два раза больше первичных размещений акций, чем годом ранее, и более чем в два раза увеличили размер привлеченных средств для компаний и их акционеров", - сказал он. "С нашей точки зрения, настоящий бум еще впереди. В нашей долгосрочной стратегии мы видим, что этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, а активность 2023 и 2024 годов стала лишь первой пристрелкой к открытию по-настоящему функционального и емкого рынка размещений акций на сотни миллиардов рублей", - добавил Попов. По его словам, в данный момент общий мультипликатор российского рынка очень низкий, что мешает и инвесторам рассматривать новые истории, и компаниям предлагать свои акции, понимая, что их будут сравнивать с другими активами, торгующимися по низким оценкам. Сбербанк прогнозирует в 2025 году сохранение рынка IPO в России на уровне 2024 года. "Мы ожидаем размер этого рынка на уровне 2024 года. Считаем, что к четвертому кварталу 2025 года вернемся на темп и объем рынка IPO, который мы видели в первом-втором кварталах 2024 года", - отметил Попов. "Безусловно, много эмитентов будет из технологического сектора как наименее подверженного снижению доходности из-за выплат по кредитам, а также представляющего быстрорастущий сегмент. Однако также ожидаем эмитентов из сектора производства, розницы, фармы и других", - заявил зампред банка. В 2024 году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций, в рамках которых эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, москва, анатолий попов, сбербанк