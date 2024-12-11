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В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO
В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO
Настоящий бум российских первичных публичных размещений акций (IPO) еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, заявил РИА... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T02:16+0300
2024-12-11T02:16+0300
2024-12-11T02:16+0300
рынки
москва
анатолий попов
сбербанк
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Настоящий бум российских первичных публичных размещений акций (IPO) еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, заявил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Текущий 2024 год был очень успешным годом для IPO в России. Мы сделали практически в два раза больше первичных размещений акций, чем годом ранее, и более чем в два раза увеличили размер привлеченных средств для компаний и их акционеров", - сказал он.
"С нашей точки зрения, настоящий бум еще впереди. В нашей долгосрочной стратегии мы видим, что этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, а активность 2023 и 2024 годов стала лишь первой пристрелкой к открытию по-настоящему функционального и емкого рынка размещений акций на сотни миллиардов рублей", - добавил Попов.
По его словам, в данный момент общий мультипликатор российского рынка очень низкий, что мешает и инвесторам рассматривать новые истории, и компаниям предлагать свои акции, понимая, что их будут сравнивать с другими активами, торгующимися по низким оценкам.
Сбербанк прогнозирует в 2025 году сохранение рынка IPO в России на уровне 2024 года. "Мы ожидаем размер этого рынка на уровне 2024 года. Считаем, что к четвертому кварталу 2025 года вернемся на темп и объем рынка IPO, который мы видели в первом-втором кварталах 2024 года", - отметил Попов.
"Безусловно, много эмитентов будет из технологического сектора как наименее подверженного снижению доходности из-за выплат по кредитам, а также представляющего быстрорастущий сегмент. Однако также ожидаем эмитентов из сектора производства, розницы, фармы и других", - заявил зампред банка.
В 2024 году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций, в рамках которых эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей.
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рынки, москва, анатолий попов, сбербанк
Рынки, МОСКВА, Анатолий Попов, Сбербанк
В Сбербанке рассказали о будущем российского рынка IPO
Зампред правления Сбербанка Попов: настоящий бум IPO в России еще впереди
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Настоящий бум российских первичных публичных размещений акций (IPO) еще впереди - этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, заявил РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Текущий 2024 год был очень успешным годом для IPO в России. Мы сделали практически в два раза больше первичных размещений акций, чем годом ранее, и более чем в два раза увеличили размер привлеченных средств для компаний и их акционеров", - сказал он.
"С нашей точки зрения, настоящий бум еще впереди. В нашей долгосрочной стратегии мы видим, что этот рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, а активность 2023 и 2024 годов стала лишь первой пристрелкой к открытию по-настоящему функционального и емкого рынка размещений акций на сотни миллиардов рублей", - добавил Попов.
По его словам, в данный момент общий мультипликатор российского рынка очень низкий, что мешает и инвесторам рассматривать новые истории, и компаниям предлагать свои акции, понимая, что их будут сравнивать с другими активами, торгующимися по низким оценкам.
Сбербанк прогнозирует в 2025 году сохранение рынка IPO в России на уровне 2024 года. "Мы ожидаем размер этого рынка на уровне 2024 года. Считаем, что к четвертому кварталу 2025 года вернемся на темп и объем рынка IPO, который мы видели в первом-втором кварталах 2024 года", - отметил Попов.
"Безусловно, много эмитентов будет из технологического сектора как наименее подверженного снижению доходности из-за выплат по кредитам, а также представляющего быстрорастущий сегмент. Однако также ожидаем эмитентов из сектора производства, розницы, фармы и других", - заявил зампред банка.
В 2024 году в России состоялось 19 первичных и вторичных размещений акций, в рамках которых эмитенты смогли привлечь 102 миллиарда рублей.