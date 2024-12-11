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Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO
Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO
Доля участия частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в российских сделках по первичному и вторичному размещению акций (IPO и SPO), состоявшихся в 2024... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T03:47+0300
2024-12-11T03:47+0300
финансы
банки
акции
москва
анатолий попов
сбербанк
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля участия частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в российских сделках по первичному и вторичному размещению акций (IPO и SPO), состоявшихся в 2024 году, оценивается в 5-10%, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Мы согласны с тезисом о первых шагах частных инвесторов со сверхкрупным капиталом на рынке IPO/SPO. Мы бы оценили их участие как 5-10% в общем спросе всех сделок в 2024 году, но также хотели бы отметить положительный тренд: к четвертому кварталу количество таких семейных офисов (family office), рассматривающих участие в IPO, значительно возросло", - сказал Попов. "Считаем, что уже в ближайшее время количество активных семейных офисов превысит два десятка, и они будут в среднем покупать до 15-25% от новых размещений", - добавил он. Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова в интервью РИА Новости говорила, что Московская биржа увидела первые шаги по участию в российских IPO частных инвесторов со сверхкрупным капиталом.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, акции, москва, анатолий попов, сбербанк
Финансы, Банки, Акции, МОСКВА, Анатолий Попов, Сбербанк
03:47 11.12.2024
 
Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO

Сбербанк оценил долю частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO в 5-10%

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля участия частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в российских сделках по первичному и вторичному размещению акций (IPO и SPO), состоявшихся в 2024 году, оценивается в 5-10%, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Мы согласны с тезисом о первых шагах частных инвесторов со сверхкрупным капиталом на рынке IPO/SPO. Мы бы оценили их участие как 5-10% в общем спросе всех сделок в 2024 году, но также хотели бы отметить положительный тренд: к четвертому кварталу количество таких семейных офисов (family office), рассматривающих участие в IPO, значительно возросло", - сказал Попов.
"Считаем, что уже в ближайшее время количество активных семейных офисов превысит два десятка, и они будут в среднем покупать до 15-25% от новых размещений", - добавил он.
Директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова в интервью РИА Новости говорила, что Московская биржа увидела первые шаги по участию в российских IPO частных инвесторов со сверхкрупным капиталом.
 
ФинансыБанкиАкцииМОСКВААнатолий ПоповСбербанк
 
 
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