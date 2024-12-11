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"Хотел бы видеть". Шольц признался, зачем Германия поддерживает Украину

"Хотел бы видеть". Шольц признался, зачем Германия поддерживает Украину - 11.12.2024, ПРАЙМ

"Хотел бы видеть". Шольц признался, зачем Германия поддерживает Украину

Германия поддерживает Украину, потому что инвестиции немецкого бизнеса в эту страну до и после конфликта принесут пользу немецкой экономике, заявил на... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T20:28+0300

2024-12-11T20:28+0300

2024-12-11T20:28+0300

экономика

германия

помощь украине

выгода

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Германия поддерживает Украину, потому что инвестиции немецкого бизнеса в эту страну до и после конфликта принесут пользу немецкой экономике, заявил на германо-украинском экономическом форуме в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц."После войны мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия. Немецкая экономика сыграла важную роль в этих историях успеха и сама получила от них выгоду. Я хотел бы видеть нечто подобное и в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну, господин премьер-министр, в ее стремлении к справедливому миру", - сказал Шольц во вступительной речи, обращаясь к присутствующему на форуме премьеру Украины Денису Шмыгалю. Текст речи был разослан журналистам. Канцлер Германии отметил, что за счет продажи военного оборудования, химической продукции и автомобилей и импорта с Украины сырья и продовольствия торговля между двумя странами выросла с чуть менее 8 миллиардов евро в 2021 году до почти 10 миллиардов евро в 2023 году. "ВВП Украины вырос в 2024 году. Транспорт и строительство набирают обороты. Внутренний спрос высок. Сельское хозяйство активно экспортирует продукцию - благодаря коридору в Черном море и европейским коридорам солидарности", - подчеркнул он. Шольц призвал немецкий бизнес, который на Украине представлен более чем 2 тысячами компаний, и далее инвестировать в страну и ее восстановление, как в "будущего члена ЕС", который "очень тесно связан культурно и политически с Европой". "Нам еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем мы этого достигнем. Но, уважаемый господин премьер-министр, мы пройдем этот путь вместе - немцы и украинцы, бок о бок", - добавил Шольц. В этой связи Шольц упомянул также 1,2 миллиона получивших в Германии убежище украинцев, которые, по его мнению, "сыграют в этом очень важную роль". Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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германия, помощь украине, выгода