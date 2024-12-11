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Рябков прокомментировал планы США на доходы от замороженных активов России

Рябков прокомментировал планы США на доходы от замороженных активов России - 11.12.2024, ПРАЙМ

Рябков прокомментировал планы США на доходы от замороженных активов России

В России рассматривают намерение Соединенных Штатов выделить Украине займ в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от заблокированных на Западе российских | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T14:12+0300

2024-12-11T14:12+0300

2024-12-11T14:18+0300

россия

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В России рассматривают намерение Соединенных Штатов выделить Украине займ в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от заблокированных на Западе российских активов в качестве грабежа. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы - я имею ввиду "Группу семи", - по предварительному сговору", - сказал замглавы МИД журналистам.Ранее глава американского Минфин объявил о выделении Украине 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7 на сумму 50 миллиардов долларов, который будет возвращён за счёт доходов от замороженных российских активов.Эксперт Леонид Хазанов, комментируя это, предупредил, что вышеупомянутый займ для Украины "сгорит" очень быстро, а Россия обладает и будет обладать множеством мер для ответных действий.

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россия, украина, сша, военная помощь украине