Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/siyyarto-853497819.html
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем - 11.12.2024, ПРАЙМ
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T16:38+0300
2024-12-11T16:39+0300
экономика
петер сийярто
алексей лихачев
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым проект АЭС "Пакш-2" и созвонится с вице-премьером РФ Александром Новаком по поводу платы за российский газ в свете санкций США против Газпромбанка. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. "После телефонного разговора президента Путина и премьера Орбана я долго разговаривал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, как можно ускорить работы на АЭС "Пакш-2", чтобы два новых блока как можно быстрее были готовы и обеспечивали безопасность нашего энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Министр добавил, что во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с Новаком - вице-премьером РФ, курирующим энергетические вопросы, чтобы "найти необходимое юридическое решение по поставкам газа" в свете американских санкций против Газпромбанка.
https://1prime.ru/20241206/druzhba-853377811.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
петер сийярто, алексей лихачев, александр новак
Экономика, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Александр Новак
16:38 11.12.2024 (обновлено: 16:39 11.12.2024)
 
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем

Сийярто обсудил с Лихачевым АЭС "Пакш-2" и созвонится с Новаком по поводу платы за газ

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым проект АЭС "Пакш-2" и созвонится с вице-премьером РФ Александром Новаком по поводу платы за российский газ в свете санкций США против Газпромбанка.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
"После телефонного разговора президента Путина и премьера Орбана я долго разговаривал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, как можно ускорить работы на АЭС "Пакш-2", чтобы два новых блока как можно быстрее были готовы и обеспечивали безопасность нашего энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"
6 декабря, 09:53
Министр добавил, что во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с Новаком - вице-премьером РФ, курирующим энергетические вопросы, чтобы "найти необходимое юридическое решение по поставкам газа" в свете американских санкций против Газпромбанка.
 
ЭкономикаПетер СийяртоАлексей ЛихачевАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала