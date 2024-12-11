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АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем

АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем - 11.12.2024, ПРАЙМ

АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T16:38+0300

2024-12-11T16:38+0300

2024-12-11T16:39+0300

экономика

петер сийярто

алексей лихачев

александр новак

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым проект АЭС "Пакш-2" и созвонится с вице-премьером РФ Александром Новаком по поводу платы за российский газ в свете санкций США против Газпромбанка. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. "После телефонного разговора президента Путина и премьера Орбана я долго разговаривал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, как можно ускорить работы на АЭС "Пакш-2", чтобы два новых блока как можно быстрее были готовы и обеспечивали безопасность нашего энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Министр добавил, что во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с Новаком - вице-премьером РФ, курирующим энергетические вопросы, чтобы "найти необходимое юридическое решение по поставкам газа" в свете американских санкций против Газпромбанка.

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петер сийярто, алексей лихачев, александр новак