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АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем - 11.12.2024, ПРАЙМ
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T16:38+0300
2024-12-11T16:38+0300
2024-12-11T16:39+0300
экономика
петер сийярто
алексей лихачев
александр новак
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым проект АЭС "Пакш-2" и созвонится с вице-премьером РФ Александром Новаком по поводу платы за российский газ в свете санкций США против Газпромбанка. Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. "После телефонного разговора президента Путина и премьера Орбана я долго разговаривал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, как можно ускорить работы на АЭС "Пакш-2", чтобы два новых блока как можно быстрее были готовы и обеспечивали безопасность нашего энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Министр добавил, что во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с Новаком - вице-премьером РФ, курирующим энергетические вопросы, чтобы "найти необходимое юридическое решение по поставкам газа" в свете американских санкций против Газпромбанка.
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петер сийярто, алексей лихачев, александр новак
Экономика, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, Александр Новак
АЭС и газ: Сийярто договаривается с Россией обо всем
Сийярто обсудил с Лихачевым АЭС "Пакш-2" и созвонится с Новаком по поводу платы за газ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым проект АЭС "Пакш-2" и созвонится с вице-премьером РФ Александром Новаком по поводу платы за российский газ в свете санкций США против Газпромбанка.
Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
"После телефонного разговора президента Путина и премьера Орбана я долго разговаривал с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, как можно ускорить работы на АЭС "Пакш-2", чтобы два новых блока как можно быстрее были готовы и обеспечивали безопасность нашего энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.
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Министр добавил, что во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с Новаком - вице-премьером РФ, курирующим энергетические вопросы, чтобы "найти необходимое юридическое решение по поставкам газа" в свете американских санкций против Газпромбанка.