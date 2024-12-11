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Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время
Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время - 11.12.2024, ПРАЙМ
Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T14:16+0300
2024-12-11T14:16+0300
россия
госорганы
совет федерации
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Закон расширяет перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ. Также законом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов.
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россия, госорганы, совет федерации
РОССИЯ, госорганы, Совет Федерации
14:16 11.12.2024
 
Госорганам разрешили скрывать часть данных о деятельности в военное время

Совфед разрешил госорганам скрывать часть данных о деятельности в военное время

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.
Закон расширяет перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов президента РФ, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ.
Также законом дополняются полномочия Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов.
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