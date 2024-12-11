https://1prime.ru/20241211/tekhnologii-853500654.html

Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий

Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий - 11.12.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий

Российская Федерация стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T18:07+0300

2024-12-11T18:07+0300

2024-12-11T18:14+0300

экономика

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту."В том, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая роль принадлежит, конечно, Сберу. И хочу за это Сбер поблагодарить", - сказал президент.При этом глава государства выразил уверенность, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен, которые сегодня происходят в мире."Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - отметил президент.Вместе с тем он заявил, что "крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем".Наличие собственных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) - это важная часть суверенитета страны, отметил Путин.

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владимир путин, технологии