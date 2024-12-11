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Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий
Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий - 11.12.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий
Российская Федерация стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T18:07+0300
2024-12-11T18:07+0300
2024-12-11T18:14+0300
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту."В том, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая роль принадлежит, конечно, Сберу. И хочу за это Сбер поблагодарить", - сказал президент.При этом глава государства выразил уверенность, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен, которые сегодня происходят в мире."Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - отметил президент.Вместе с тем он заявил, что "крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем".Наличие собственных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) - это важная часть суверенитета страны, отметил Путин.
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владимир путин, технологии
Экономика, Владимир Путин, Технологии
Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий
Путин: Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая заслуга в этом принадлежит Сберу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту.
"В том, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий, большая роль принадлежит, конечно, Сберу. И хочу за это Сбер поблагодарить", - сказал президент.
При этом глава государства выразил уверенность, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен, которые сегодня происходят в мире.
"Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - отметил президент.
ИИ составил топ-5 популярных вопросов к прямой линии Путина
Вместе с тем он заявил, что "крайне важно, что отечественные компании быстро берут все эти инновации и достижения в работу, идут в ногу со временем".
Наличие собственных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) - это важная часть суверенитета страны, отметил Путин.