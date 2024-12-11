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Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ
Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может предпринять шаги к отмене санкций, замораживающих российские активы, чтобы пересмотреть условия... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:09+0300
2024-12-11T13:09+0300
россия
сша
дональд трамп
замороженные российские активы
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может предпринять шаги к отмене санкций, замораживающих российские активы, чтобы пересмотреть условия кредита Украине, предоставленного администрацией действующего президента Джо Байдена, сообщает газета New York Times. Ранее министр финансов США объявил о выделении Украине займа в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7, который составляет 50 миллиардов долларов. Это финансирование будет погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Трамп, теоретически, может попытаться изменить условия по этому кредиту, отменив санкции, в результате которых активы Центрального банка России остаются заблокированными. Однако такая инициатива вряд ли найдет поддержку среди республиканцев и, скорее всего, не повлияет на европейскую часть займа. Министр финансов США также уточнил, что общий объем кредита для Украины, почти 50 миллиардов долларов, будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Основное тело кредита и проценты будут покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Этот займ будет предоставляться через двусторонние кредиты от стран-членов G7, и каждый из них должен вступить в силу не позже 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине Европейский Союз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России, оцененных примерно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире клиринговых систем. Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что цель ЕС - не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, добавляя, что Россия тоже вправе не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
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россия, сша, дональд трамп, замороженные российские активы
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, замороженные российские активы
13:09 11.12.2024
 
Трамп может попытаться снять санкции с активов России, пишет СМИ

NYT: Трамп может попробовать разморозить активы РФ для пересмотра кредита Киеву

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может предпринять шаги к отмене санкций, замораживающих российские активы, чтобы пересмотреть условия кредита Украине, предоставленного администрацией действующего президента Джо Байдена, сообщает газета New York Times.
Ранее министр финансов США объявил о выделении Украине займа в размере 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита G7, который составляет 50 миллиардов долларов. Это финансирование будет погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов России.
Трамп, теоретически, может попытаться изменить условия по этому кредиту, отменив санкции, в результате которых активы Центрального банка России остаются заблокированными.
Однако такая инициатива вряд ли найдет поддержку среди республиканцев и, скорее всего, не повлияет на европейскую часть займа. Министр финансов США также уточнил, что общий объем кредита для Украины, почти 50 миллиардов долларов, будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года.
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Основное тело кредита и проценты будут покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Этот займ будет предоставляться через двусторонние кредиты от стран-членов G7, и каждый из них должен вступить в силу не позже 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине Европейский Союз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России, оцененных примерно в 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире клиринговых систем.
Министерство иностранных дел России неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что цель ЕС - не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, добавляя, что Россия тоже вправе не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
 
РОССИЯСШАДональд Трампзамороженные российские активы
 
 
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