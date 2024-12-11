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Во Владимирской области снизилась средняя цена на новые автомобили

Во Владимирской области снизилась средняя цена на новые автомобили - 11.12.2024, ПРАЙМ

Во Владимирской области снизилась средняя цена на новые автомобили

Средняя цена на новые автомобили в ноябре 2024 года снизилась сильнее всего во Владимирской области - на 12,4% по отношению к октябрю, следом идут Курганская... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T07:17+0300

2024-12-11T07:17+0300

2024-12-11T07:17+0300

бизнес

курганская область

красноярский край

москва

авто.ру

mitsubishi

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена на новые автомобили в ноябре 2024 года снизилась сильнее всего во Владимирской области - на 12,4% по отношению к октябрю, следом идут Курганская область и Красноярский край, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась, возглавляет Владимирская область. По сравнению с октябрьскими значениями цена нового автомобиля сократилась на 12,4%, до 2,14 миллиона рублей", - приводятся в пресс-релизе данные анализа онлайн-сервиса по оценке машин "Авто.ру Оценка". В тройку регионов с наиболее подешевевшими машинами также вошли Курганская область - 2,86 миллиона рублей (-12%) и Красноярский край - 3,1 миллиона (-7,1%). Немного не хватило Пермскому краю, где средняя цена автомобиля составила 2,69 миллиона рублей, что на 7% ниже октябрьских показателей. Лидером по удешевлению среди моделей стал Mitsubishi Outlander, цена на который упала на 10% и достигла 3,75 миллиона рублей. "Остальные места в первой пятерке заняли китайские модели: Hongqi HS5 (4,23 миллиона рублей), Chery Tiggo 4 Pro в двух версиях (2,19 и 2,22 миллиона рублей) и Hongqi HS3 (4,32 миллиона рублей), их средняя цена снизилась в диапазоне от 5 до 8 процентов", - говорится в сообщении. По данным аналитической компании "Автостат", цены на новые автомобили в России в ноябре 2024 года выросли на 5% по отношению к октябрю, и средняя стоимость составила 3,17 миллиона рублей.

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бизнес, курганская область, красноярский край, москва, авто.ру, mitsubishi