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На Украине оценили, на сколько стране хватит оружия без помощи США - 11.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине оценили, на сколько стране хватит оружия без помощи США
На Украине оценили, на сколько стране хватит оружия без помощи США - 11.12.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили, на сколько стране хватит оружия без помощи США
В случае прекращения Соединенными Штатами военной помощи Украине Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Об этом в беседе | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T09:19+0300
2024-12-11T09:59+0300
россия
украина
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В случае прекращения Соединенными Штатами военной помощи Украине Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Об этом в беседе с испанским изданием Pais рассказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.Министр также добавил, что украинским властям нужно обязательно разработать план по созданию необходимых условий для сотрудничества с администраций победившего на выборах президента США Дональда Трампа.Ранее лидер американской президентской гонки говорил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства действующего лидера страны Джо Байдена. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Ранее российский лидер напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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россия, украина, сша, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
09:19 11.12.2024 (обновлено: 09:59 11.12.2024)
 
На Украине оценили, на сколько стране хватит оружия без помощи США

Минфин Украины: без помощи от США Киеву хватит средств на половину 2025 года

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В случае прекращения Соединенными Штатами военной помощи Украине Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года. Об этом в беседе с испанским изданием Pais рассказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.
Министр также добавил, что украинским властям нужно обязательно разработать план по созданию необходимых условий для сотрудничества с администраций победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
Ранее лидер американской президентской гонки говорил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства действующего лидера страны Джо Байдена.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
В ЕС опасаются, что военную помощь Киеву придется удвоить, пишет Guardian
7 декабря, 14:50
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее российский лидер напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
 
РОССИЯУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
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