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МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ
МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ - 11.12.2024, ПРАЙМ
МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ
Украинские вооруженные силы нанесли удар по транспортному средству, которое использовалось для перевозки экспертов МАГАТЭ в ходе ротации на Запорожской атомной... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:14+0300
2024-12-11T11:14+0300
россия
украина
магатэ
мария захарова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы нанесли удар по транспортному средству, которое использовалось для перевозки экспертов МАГАТЭ в ходе ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Данные действия были осуждены официальным представителем МИД России Марией Захаровой.В своем заявлении на сайте ведомства Захарова уточнила:"Десятого декабря в ходе плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала агентства автотранспорту". Обратила внимание на то, что "в 15:00 на территории, контролируемой Киевом, пострадал автомобиль МАГАТЭ, задействованный в перевозке экспертов, а в 16:37 был атакован российский автотранспорт, возвращавшийся из населенного пункта Каменское после доставки специалистов к линии боевого соприкосновения".Она также подчеркнула, что "Москва разделяет недовольство руководства МАГАТЭ по поводу действий Киева, которые она называет провокационными и неосторожными", отметив, что украинская сторона поставила под угрозу жизнь членов международной организации и российских военнослужащих, участвующих в ротации."Эта атака, которая могла привести к жертвам, демонстрирует полное пренебрежение украинской власти гуманитарным правом и достигнутыми соглашениями, а также игнорирование иммунитета сотрудников международных организаций", - отметила Захарова.По ее словам, Москва решительно осуждает действия Киева и подчеркивает, что украинское руководство игнорирует последствия своих поступков и мнение международного сообщества. "Эти действия подрывают принципы ядерной безопасности в угоду амбициям и разрушительной политике", - отметила она.Захарова также привлекла внимание к тому, что действия Киева представляют собой явную провокацию перед внеочередной сессией совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе Украины 12 декабря, призвав США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку Киева и привлечь к ответственности тех, кто организовал и осуществил эту провокацию.
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россия, украина, магатэ, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МАГАТЭ, Мария Захарова
11:14 11.12.2024
 
МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ

Захарова: Москва решительно осуждает Украину за нападение на транспорт МАГАТЭ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы нанесли удар по транспортному средству, которое использовалось для перевозки экспертов МАГАТЭ в ходе ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Данные действия были осуждены официальным представителем МИД России Марией Захаровой.
В своем заявлении на сайте ведомства Захарова уточнила:"Десятого декабря в ходе плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала агентства автотранспорту". Обратила внимание на то, что "в 15:00 на территории, контролируемой Киевом, пострадал автомобиль МАГАТЭ, задействованный в перевозке экспертов, а в 16:37 был атакован российский автотранспорт, возвращавшийся из населенного пункта Каменское после доставки специалистов к линии боевого соприкосновения".
Она также подчеркнула, что "Москва разделяет недовольство руководства МАГАТЭ по поводу действий Киева, которые она называет провокационными и неосторожными", отметив, что украинская сторона поставила под угрозу жизнь членов международной организации и российских военнослужащих, участвующих в ротации.
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Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии
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"Эта атака, которая могла привести к жертвам, демонстрирует полное пренебрежение украинской власти гуманитарным правом и достигнутыми соглашениями, а также игнорирование иммунитета сотрудников международных организаций", - отметила Захарова.
По ее словам, Москва решительно осуждает действия Киева и подчеркивает, что украинское руководство игнорирует последствия своих поступков и мнение международного сообщества. "Эти действия подрывают принципы ядерной безопасности в угоду амбициям и разрушительной политике", - отметила она.
Захарова также привлекла внимание к тому, что действия Киева представляют собой явную провокацию перед внеочередной сессией совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе Украины 12 декабря, призвав США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку Киева и привлечь к ответственности тех, кто организовал и осуществил эту провокацию.
 
РОССИЯУКРАИНАМАГАТЭМария Захарова
 
 
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