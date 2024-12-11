https://1prime.ru/20241211/ukraina-853487838.html

МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ

МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ - 11.12.2024, ПРАЙМ

МИД осудил Украину за нападение на транспорт экспертов МАГАТЭ

Украинские вооруженные силы нанесли удар по транспортному средству, которое использовалось для перевозки экспертов МАГАТЭ в ходе ротации на Запорожской атомной... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T11:14+0300

2024-12-11T11:14+0300

2024-12-11T11:14+0300

россия

украина

магатэ

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украинские вооруженные силы нанесли удар по транспортному средству, которое использовалось для перевозки экспертов МАГАТЭ в ходе ротации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Данные действия были осуждены официальным представителем МИД России Марией Захаровой.В своем заявлении на сайте ведомства Захарова уточнила:"Десятого декабря в ходе плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала агентства автотранспорту". Обратила внимание на то, что "в 15:00 на территории, контролируемой Киевом, пострадал автомобиль МАГАТЭ, задействованный в перевозке экспертов, а в 16:37 был атакован российский автотранспорт, возвращавшийся из населенного пункта Каменское после доставки специалистов к линии боевого соприкосновения".Она также подчеркнула, что "Москва разделяет недовольство руководства МАГАТЭ по поводу действий Киева, которые она называет провокационными и неосторожными", отметив, что украинская сторона поставила под угрозу жизнь членов международной организации и российских военнослужащих, участвующих в ротации."Эта атака, которая могла привести к жертвам, демонстрирует полное пренебрежение украинской власти гуманитарным правом и достигнутыми соглашениями, а также игнорирование иммунитета сотрудников международных организаций", - отметила Захарова.По ее словам, Москва решительно осуждает действия Киева и подчеркивает, что украинское руководство игнорирует последствия своих поступков и мнение международного сообщества. "Эти действия подрывают принципы ядерной безопасности в угоду амбициям и разрушительной политике", - отметила она.Захарова также привлекла внимание к тому, что действия Киева представляют собой явную провокацию перед внеочередной сессией совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе Украины 12 декабря, призвав США, Великобританию и их союзников прекратить поддержку Киева и привлечь к ответственности тех, кто организовал и осуществил эту провокацию.

https://1prime.ru/20241211/zakharova-853484992.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, магатэ, мария захарова