https://1prime.ru/20241211/ukraina-853487990.html

Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо

Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо - 11.12.2024, ПРАЙМ

Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо

Мирные переговоры России и Украины возможны в 2025 году, но только на озвученных Россией условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир | 11.12.2024, ПРАЙМ

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россия

украина

мирные переговоры

владимир сальдо

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Мирные переговоры России и Украины возможны в 2025 году, но только на озвученных Россией условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что в данном случае "хотелки" украинского лидера Владимира Зеленского неприемлемы."Наш президент неоднократно говорил, что Россия всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живем, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития", - сказал Сальдо в ответ на вопрос о возможном проведении переговоров между Россией и Украиной в 2025 году. В то же время Сальдо напомнил, что условия Москвы предполагают сохранение освобожденных Россией территорий в ее составе. Также украинские власти должны отказаться от размещения контингента Североатлантического альянса на территории своего государства.

https://1prime.ru/20241211/ukraina-853487838.html

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россия, украина, мирные переговоры, владимир сальдо