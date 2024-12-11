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Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо
Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо - 11.12.2024, ПРАЙМ
Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо
Мирные переговоры России и Украины возможны в 2025 году, но только на озвученных Россией условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:23+0300
2024-12-11T11:23+0300
россия
украина
мирные переговоры
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Мирные переговоры России и Украины возможны в 2025 году, но только на озвученных Россией условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он добавил, что в данном случае "хотелки" украинского лидера Владимира Зеленского неприемлемы."Наш президент неоднократно говорил, что Россия всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живем, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития", - сказал Сальдо в ответ на вопрос о возможном проведении переговоров между Россией и Украиной в 2025 году. В то же время Сальдо напомнил, что условия Москвы предполагают сохранение освобожденных Россией территорий в ее составе. Также украинские власти должны отказаться от размещения контингента Североатлантического альянса на территории своего государства.
https://1prime.ru/20241211/ukraina-853487838.html
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россия, украина, мирные переговоры, владимир сальдо
РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, Владимир Сальдо
11:23 11.12.2024
 
Переговоры с Украиной возможны только на условиях России, заявил Сальдо

Сальдо: переговоры с Украиной возможны в 2025 году, но только на условиях России

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Мирные переговоры России и Украины возможны в 2025 году, но только на озвученных Россией условиях. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он добавил, что в данном случае "хотелки" украинского лидера Владимира Зеленского неприемлемы.
"Наш президент неоднократно говорил, что Россия всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живем, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития", - сказал Сальдо в ответ на вопрос о возможном проведении переговоров между Россией и Украиной в 2025 году.
В то же время Сальдо напомнил, что условия Москвы предполагают сохранение освобожденных Россией территорий в ее составе. Также украинские власти должны отказаться от размещения контингента Североатлантического альянса на территории своего государства.
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РОССИЯУКРАИНАмирные переговорыВладимир Сальдо
 
 
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