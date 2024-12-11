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Эксперт рассказал, как быстро "сгорят" американские средства на Украине

Эксперт рассказал, как быстро "сгорят" американские средства на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как быстро "сгорят" американские средства на Украине

Займ в размере 20 миллиардов долларов, предоставленный Украине со стороны США, будет быстро израсходован, а Россия обладает множеством мер для ответных... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:42+0300

2024-12-11T13:42+0300

2024-12-11T14:17+0300

россия

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Займ в размере 20 миллиардов долларов, предоставленный Украине со стороны США, будет быстро израсходован, а Россия обладает множеством мер для ответных действий, сообщает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в интервью РИА Новости. Ранее министр финансов США объявил о выделении Украине 20 миллиардов долларов в рамках общего займа G7 на сумму 50 миллиардов долларов, который будет возвращён за счёт доходов от замороженных российских активов. "Россия в качестве ответных действий может национализировать активы американских компаний, если таковые еще остались на ее территории, или предпринять еще какие-либо меры экономического характера. Также нельзя исключать активизации деятельности России по снижению использования доллара в рамках БРИКС путем продвижения инициативы о создании собственной валюты в рамках этого блока", - сказал эксперт.Хазанов упомянул, что есть также вероятность увеличения активности российской армии по уничтожению оборонительных объектов и ключевой инфраструктуры на Украине. По его словам, если зима окажется холодной и теплоэлектростанции не будут функционировать, то даже выделенные 20 миллиардов долларов не помогут.В октябре министры финансов стран "Большой семерки" сообщили, что займ Киеву почти в 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с конца 2024 года по декабрь 2027 года, при этом основной долг и проценты будут погашаться с доходов от замороженных активов России. Отмечалось, что он будет предоставлен двусторонними кредитами от стран G7, причём каждый кредит должен будет вступить в силу не позднее 30 июня 2025 года. С начала российской операции на Украине ЕС и страны страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро оказались в ЕС, в основном на счётах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. В МИД России не раз заявляли о заморозке российских активов в Европе как о воровстве, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, добавив, что у России есть возможность не возвращать средства, находящиеся под контролем западных стран.

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россия, сша, украина, военная помощь украине