Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/ukraina-853495143.html
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T14:53+0300
2024-12-11T14:53+0300
россия
венгрия
украина
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта.Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с российский президентом Владимиром Путиным. Орбан также подчеркнул, что Венгрия использует все дипломатические средства для прекращения огня на линии фронта."Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели... (конфликта - ред.) Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру", - написал Орбан в соцсети Facebook*.В то же время венгерский политик написал, что обсудил с Путиным торгово-экономическое сотрудничество государств, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241206/druzhba-853377811.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, украина, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан
14:53 11.12.2024
 
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине

Орбан после беседы с Путиным предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта.
Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с российский президентом Владимиром Путиным. Орбан также подчеркнул, что Венгрия использует все дипломатические средства для прекращения огня на линии фронта.
"Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели... (конфликта - ред.) Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
В то же время венгерский политик написал, что обсудил с Путиным торгово-экономическое сотрудничество государств, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"
6 декабря, 09:53
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
РОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала