https://1prime.ru/20241211/ukraina-853495143.html
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T14:53+0300
2024-12-11T14:53+0300
2024-12-11T14:53+0300
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БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта.Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с российский президентом Владимиром Путиным. Орбан также подчеркнул, что Венгрия использует все дипломатические средства для прекращения огня на линии фронта."Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели... (конфликта - ред.) Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру", - написал Орбан в соцсети Facebook*.В то же время венгерский политик написал, что обсудил с Путиным торгово-экономическое сотрудничество государств, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241206/druzhba-853377811.html
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россия, венгрия, украина, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан
Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
Орбан после беседы с Путиным предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине
БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта.
Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с российский президентом Владимиром Путиным. Орбан также подчеркнул, что Венгрия использует все дипломатические средства для прекращения огня на линии фронта.
"Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели... (конфликта - ред.) Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
В то же время венгерский политик написал, что обсудил с Путиным торгово-экономическое сотрудничество государств, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Белград надеется согласовать с Венгрией нефтепровод-отвод от "Дружбы"
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская