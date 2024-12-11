https://1prime.ru/20241211/ukraina-853495143.html

Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине

Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине - 11.12.2024, ПРАЙМ

Орбан предрек "самые опасные" недели конфликта на Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T14:53+0300

2024-12-11T14:53+0300

2024-12-11T14:53+0300

россия

венгрия

украина

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 11 дек - ПРАЙМ. Венгерский премьер Виктор Орбан предсказал "самые опасные" недели украинского конфликта.Об этом он сообщил в ходе телефонной беседы с российский президентом Владимиром Путиным. Орбан также подчеркнул, что Венгрия использует все дипломатические средства для прекращения огня на линии фронта."Сегодня утром час говорил по телефону с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели... (конфликта - ред.) Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру", - написал Орбан в соцсети Facebook*.В то же время венгерский политик написал, что обсудил с Путиным торгово-экономическое сотрудничество государств, в том числе продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия

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россия, венгрия, украина, виктор орбан