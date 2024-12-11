https://1prime.ru/20241211/ukraina-853498960.html

Франция и Польша обсудят ввод миротворцев на Украину, пишет СМИ

Франция и Польша обсудят ввод миротворцев на Украину, пишет СМИ - 11.12.2024, ПРАЙМ

Франция и Польша обсудят ввод миротворцев на Украину, пишет СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг рассмотрят возможность развертывания миротворческих сил на Украине после... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:22+0300

2024-12-11T17:22+0300

2024-12-11T17:22+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг рассмотрят возможность развертывания миротворческих сил на Украине после завершения конфликта, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники. "Французский президент Эммануэль Макрон обсудит с польским премьер-министром Дональдом Туском развертывание миротворческих сил на Украине после окончания... (конфликта - ред.) во время встречи в Варшаве в четверг", - говорится в публикации.В ноябре пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации заявила, что Запад планирует развернуть так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек в Украине для восстановления ее боеспособности, что, по мнению СВР, фактически станет оккупацией страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти сведения, отметив, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, хотя консенсус не был достигнут, и "ничего нельзя исключать". На встрече с оппозиционными лидерами в начале марта он вновь подчеркивал, что Франция "не имеет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Однако слова Макрона о возможной отправке войск подверглись жесткой критике со стороны нескольких NATO-партнеров, включая Германию, а также французских политических сил. Лидеры французских партий обвинили его в вовлечении Парижа в конфликт и легкомыслии, упрекая в недостаточном консультировании с парламентом. Тем временем, агрессивную позицию Макрона поддержали представители прибалтийских стран, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле отметили, что обратили внимание на высказывания Макрона о возможности отправки военных на Украину, подчеркнув, что его позиция относительно стратегического поражения России в Украине хорошо известна в Москве. Кремль подчеркивает, что ряд стран, участвующих в парижском мероприятии, сохраняют "адекватное понимание потенциальных опасностей такого шага и риска прямого вовлечения в горячий конфликт", что "абсолютно не соответствует их интересам".

https://1prime.ru/20241211/ukraina-853495143.html

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украина, франция, польша, всу