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Уровень тарифов на грузоперевозки в 2025 году может вырасти на 20%

Уровень тарифов на грузоперевозки в 2025 году может вырасти на 20% - 11.12.2024, ПРАЙМ

Уровень тарифов на грузоперевозки в 2025 году может вырасти на 20%

Уровень тарифов на грузоперевозки в 2025 году, как ожидается, повысится на 20%, говорится обзоре комитета по транспортной логистики "Деловой России" и... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T04:23+0300

2024-12-11T04:23+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень тарифов на грузоперевозки в 2025 году, как ожидается, повысится на 20%, говорится обзоре комитета по транспортной логистики "Деловой России" и "АвтоГрузЭкс", подготовленном при участии компаний Dentro и ГЛТ. Обзор есть в распоряжении РИА Новости. "Уровень тарифов на автомобильные грузоперевозки может вырасти на 20% уже в следующем году. Основная причина — рост себестоимости перевозок — на 10% год к году, в том числе на фоне повышения зарплат персонала, особенно — водителей грузовиков", - говорится в документе. Для привлечения водителей на фоне роста дефицита кадров компании увеличили ставку до 10 рублей за километр и продолжают вводить дополнительную оплату: за обучение, экономию топлива и стаж работы, отметил глава ГК ГЛТ Павел Горбунов. Технический директор Dentro Илез Хамурзиев добавил, что с октября размер утильсбора для иностранных седельных тягачей в реальном выражении увеличился на 41,1%, до 2,46 миллиона рублей, полуприцепов — на 54%, до 1,11 миллиона рублей в годовом выражении. В результате конечная стоимость техники с учетом лизинговых платежей и ставки утильсбора за август-октябрь текущего года увеличилась на 2,9%, по данным Dentro. Таким образом, многие перевозчики вынуждены ограничивать обновление и пополнение автопарков. Также себестоимость грузоперевозок выросла из-за повышения затрат на приобретение техники. Увеличение ключевой ставки привело к росту лизинговых платежей на грузовики до 26-27%, отмечается в обзоре. Увеличение себестоимости перевозок, затрат на закупку техники, снижение рентабельности компаний может привести к уходу с рынка игроков с наименее устойчивым финансовым положением уже в этом году. В результате Россия может столкнуться с нехваткой техники для доставки грузов и резким ростом тарифов на грузоперевозки, такое мнение выразил председатель комитета по транспортной логистике "Деловой России", президент "Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов" Вадим Филатов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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