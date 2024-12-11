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Российские маркетплейсы начали торговать вином
Российские маркетплейсы начали торговать вином - 11.12.2024, ПРАЙМ
Российские маркетплейсы начали торговать вином
Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T08:58+0300
2024-12-11T08:58+0300
2024-12-11T08:58+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На онлайн-площадках появилась возможность бронировать алкогольные напитки: на витринах представлены тихие виноградные вина, а также игристое и крепленое вино - портвейн. После того, как пользователь нажимает кнопку "Забронировать", в корзине появляется специальный раздел "Бронирование товаров". Там нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб". РИА Новости направило запрос в пресс-службы маркетплейсов. В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете через сайт "Почты России". Для пресечения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав РФ. А Минцифры России в начале ноября этого года предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления - не финальная, а реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.
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россия, маркетплейс, яндекс маркет, ozon, вино
РОССИЯ, маркетплейс, Яндекс Маркет, Ozon, вино
Российские маркетплейсы начали торговать вином
На "Яндекс Маркете" и Ozon теперь можно приобрести вино с доставкой в ПВЗ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На онлайн-площадках появилась возможность бронировать алкогольные напитки: на витринах представлены тихие виноградные вина, а также игристое и крепленое вино - портвейн. После того, как пользователь нажимает кнопку "Забронировать", в корзине появляется специальный раздел "Бронирование товаров". Там нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб".
РИА Новости направило запрос в пресс-службы маркетплейсов.
Ресторатор рассказал о строительстве первого в РФ и мире "винного города"
В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете через сайт "Почты России". Для пресечения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав РФ.
А Минцифры России в начале ноября этого года предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления - не финальная, а реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.