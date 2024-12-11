https://1prime.ru/20241211/vino-853485328.html

Российские маркетплейсы начали торговать вином

Российские маркетплейсы начали торговать вином - 11.12.2024, ПРАЙМ

Российские маркетплейсы начали торговать вином

Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T08:58+0300

2024-12-11T08:58+0300

2024-12-11T08:58+0300

россия

маркетплейс

яндекс маркет

ozon

вино

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На онлайн-площадках появилась возможность бронировать алкогольные напитки: на витринах представлены тихие виноградные вина, а также игристое и крепленое вино - портвейн. После того, как пользователь нажимает кнопку "Забронировать", в корзине появляется специальный раздел "Бронирование товаров". Там нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб". РИА Новости направило запрос в пресс-службы маркетплейсов. В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи российского вина в интернете через сайт "Почты России". Для пресечения продажи алкоголя несовершеннолетним в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав РФ. А Минцифры России в начале ноября этого года предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления - не финальная, а реализация сервисов еще будет обсуждаться с отраслью и прорабатываться с заинтересованными ведомствами.

https://1prime.ru/20241204/gorod-853336228.html

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