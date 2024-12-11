https://1prime.ru/20241211/vino-853490255.html

Белоруссия запретила к ввозу российское вино Santo Stefano

Белоруссия запретила к ввозу российское вино Santo Stefano - 11.12.2024, ПРАЙМ

Белоруссия запретила к ввозу российское вино Santo Stefano

Российское игристое вино Santo Stefano коллекций "Сицилийская свадьба" и "Римские каникулы" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T12:25+0300

2024-12-11T12:25+0300

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россия

белоруссия

вино

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МИНСК, 11 дек – ПРАЙМ. Российское игристое вино Santo Stefano коллекций "Сицилийская свадьба" и "Римские каникулы" внесено в перечень опасной продукции в Белоруссии и запрещено к ввозу и реализации, сообщает Госстандарт республики. "Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (пункта 1 статьи 5 главы 1, пункта 1 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1 части 1, части 16 статьи 7, приложения 4, 8) по безопасности: в состав слабоалкогольных напитков входит, заявленный изготовителем в маркировке консервант диоксид серы (Е220), недопустимый для данного вида продукции", сообщается на сайте Госстандарта Белоруссии. Отмечается, что речь идет о напитке слабоалкогольном особом газированном белом полусладком Santo Stefano коллекции "Сицилийская свадьба" и напитке слабоалкогольном особом газированном белом полусладком Santo Stefano коллекции "Римские каникулы" производства АО "Евразийская алкогольная группа", (Россия, Московская область). Ввоз и реализация игристого вина запрещены с 11 декабря.

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россия, белоруссия, вино