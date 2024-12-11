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Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург неизбежным

Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург неизбежным - 11.12.2024, ПРАЙМ

Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург неизбежным

Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T22:29+0300

2024-12-11T22:29+0300

2024-12-11T22:29+0300

экономика

владимир путин

всм москва — санкт-петербург

удорожание

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков, заявил президент РФ Владимир Путин. "Удорожание неизбежно (проекта ВСМ - ред.), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась - это понятно, а связано это с ключом, прежде всего - с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20241126/magistral-853103611.html

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владимир путин, всм москва — санкт-петербург, удорожание