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Глава Минфина Украины пожаловался на неспособность Киева содержать ВСУ - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Глава Минфина Украины пожаловался на неспособность Киева содержать ВСУ
Глава Минфина Украины пожаловался на неспособность Киева содержать ВСУ - 11.12.2024, ПРАЙМ
Глава Минфина Украины пожаловался на неспособность Киева содержать ВСУ
Украинским властям не хватает денег содержать свои Вооруженные силы. Об этом сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко, его словам приводит испанская газета | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:48+0300
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россия
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украинским властям не хватает денег содержать свои Вооруженные силы. Об этом сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко, его словам приводит испанская газета Pais.Отмечается, что хотя Киев и тратит порядка 26 процентов ВВП на свою армию, его ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей военнослужащих.Марченко отметил, что "невозможно содержать такую" "армию только за счет собственных ресурсов". По его словам, Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы.
https://1prime.ru/20241211/ukraina-853487990.html
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россия, украина, военная помощь украине, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, ВСУ
11:48 11.12.2024 (обновлено: 11:55 11.12.2024)
 
Глава Минфина Украины пожаловался на неспособность Киева содержать ВСУ

Pais: глава Минфина Украины признал неспособность содержать ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы "Мста-С" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Мста-С ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Украинским властям не хватает денег содержать свои Вооруженные силы. Об этом сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко, его словам приводит испанская газета Pais.
Отмечается, что хотя Киев и тратит порядка 26 процентов ВВП на свою армию, его ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей военнослужащих.
Марченко отметил, что "невозможно содержать такую" "армию только за счет собственных ресурсов". По его словам, Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
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РОССИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеВСУ
 
 
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