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ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса

ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса - 11.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса

ВТБ с 16 декабря снижает комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса в 1,6 раза, до 2,45%, следует из информации, размещенной на сайте кредитной... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:36+0300

2024-12-11T17:36+0300

2024-12-11T17:36+0300

россия

китай

втб

малый и средний бизнес

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 16 декабря снижает комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса в 1,6 раза, до 2,45%, следует из информации, размещенной на сайте кредитной организации. "С 16 декабря 2024 года вносятся изменения в Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО) клиентам среднего и малого бизнеса (п.1.5.3.3. Раздела 1 "Расчетно-кассовое обслуживание" Сборника тарифов)", - говорится в информации, размещенной на сайте банка. Согласно документу, банк в 1,6 раза снизит комиссию за перевод денежных средств в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса: до 2,45% с 4% от суммы перевода. Этот тариф, как указано, применяется к переводам в юанях и трансграничным переводам в рублях через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка. ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. О планах открыть филиалы в Китае ранее сообщали Сбербанк и Альфа-банк.

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китай

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россия, китай, втб, малый и средний бизнес