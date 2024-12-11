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ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса - 11.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса
ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса - 11.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса
ВТБ с 16 декабря снижает комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса в 1,6 раза, до 2,45%, следует из информации, размещенной на сайте кредитной... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:36+0300
2024-12-11T17:36+0300
россия
китай
втб
малый и средний бизнес
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 16 декабря снижает комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса в 1,6 раза, до 2,45%, следует из информации, размещенной на сайте кредитной организации. "С 16 декабря 2024 года вносятся изменения в Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО) клиентам среднего и малого бизнеса (п.1.5.3.3. Раздела 1 "Расчетно-кассовое обслуживание" Сборника тарифов)", - говорится в информации, размещенной на сайте банка. Согласно документу, банк в 1,6 раза снизит комиссию за перевод денежных средств в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса: до 2,45% с 4% от суммы перевода. Этот тариф, как указано, применяется к переводам в юанях и трансграничным переводам в рублях через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка. ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. О планах открыть филиалы в Китае ранее сообщали Сбербанк и Альфа-банк.
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россия, китай, втб, малый и средний бизнес
РОССИЯ, КИТАЙ, ВТБ, малый и средний бизнес
17:36 11.12.2024
 
ВТБ снизит комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса

ВТБ с 16 декабря снизит комиссии за переводы в КНР для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 16 декабря снижает комиссии за переводы в Китай для малого и среднего бизнеса в 1,6 раза, до 2,45%, следует из информации, размещенной на сайте кредитной организации.
"С 16 декабря 2024 года вносятся изменения в Сборник тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО) клиентам среднего и малого бизнеса (п.1.5.3.3. Раздела 1 "Расчетно-кассовое обслуживание" Сборника тарифов)", - говорится в информации, размещенной на сайте банка.
Согласно документу, банк в 1,6 раза снизит комиссию за перевод денежных средств в Китай для клиентов среднего и малого бизнеса: до 2,45% с 4% от суммы перевода. Этот тариф, как указано, применяется к переводам в юанях и трансграничным переводам в рублях через приоритетный маршрут с использованием инфраструктуры банка.
ВТБ пока единственный российский банк с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, имеет филиал в Шанхае и представительство в Пекине. О планах открыть филиалы в Китае ранее сообщали Сбербанк и Альфа-банк.
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