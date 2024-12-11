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В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО - 11.12.2024, ПРАЙМ
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В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО - 11.12.2024, ПРАЙМ
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
После жалобы на выселение семьи участника СВО из ведомственного жилья Следственный комитет завел дело о халатности, сообщила пресс-служба СК России. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:49+0300
2024-12-11T10:49+0300
россия
бурятия
общество
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УЛАН-УДЭ, 11 дек – ПРАЙМ. После жалобы на выселение семьи участника СВО из ведомственного жилья Следственный комитет завел дело о халатности, сообщила пресс-служба СК России. "На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ сообщалось, что в республике Бурятия инициировано выселение семьи действующего участника СВО из предоставленного им ранее ведомственного жилья. По данному факту следственными органами СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Бурятии Евгению Лагацкому доложить о ходе разбирательства и принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи мерах. Во вторник в ходе заседания СПЧ была поднята тема выселения семьи участника СВО из служебной квартиры,. Президент Владимир Путин запросил информацию и пообещал в этом разобраться.
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россия, бурятия, общество , владимир путин, ск рф
РОССИЯ, Бурятия, Общество , Владимир Путин, СК РФ
10:49 11.12.2024
 
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

СК завел дело после выселения семьи участника СВО, на которое жаловались Путину

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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УЛАН-УДЭ, 11 дек – ПРАЙМ. После жалобы на выселение семьи участника СВО из ведомственного жилья Следственный комитет завел дело о халатности, сообщила пресс-служба СК России.
"На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ сообщалось, что в республике Бурятия инициировано выселение семьи действующего участника СВО из предоставленного им ранее ведомственного жилья. По данному факту следственными органами СК России по республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУСК РФ по Бурятии Евгению Лагацкому доложить о ходе разбирательства и принятых по восстановлению прав участника СВО и его семьи мерах.
Во вторник в ходе заседания СПЧ была поднята тема выселения семьи участника СВО из служебной квартиры,. Президент Владимир Путин запросил информацию и пообещал в этом разобраться.
 
РОССИЯБурятияОбществоВладимир ПутинСК РФ
 
 
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