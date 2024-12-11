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Курс юаня перешел к повышению на старте торгов 11 декабря
Курс юаня перешел к повышению на старте торгов 11 декабря - 11.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к повышению на старте торгов 11 декабря
Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к повышению после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:22+0300
2024-12-11T10:22+0300
2024-12-11T10:22+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к повышению после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 6 копеек, до 13,76 рубля. В первые минуты торгов курс юаня максимально опускался до 13,67 рубля.
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россия, биржа, юань
Курс юаня перешел к повышению на старте торгов 11 декабря
Курс юаня на Московской бирже переходит к повышению
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии перешел к повышению после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 6 копеек, до 13,76 рубля.
В первые минуты торгов курс юаня максимально опускался до 13,67 рубля.