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Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии
Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии
На текущий момент наиболее важным для России является безопасность находящихся в Сирии соотечественников, сообщила пресс-секретарь российского Министерства... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T08:36+0300
2024-12-11T08:36+0300
россия
сирия
мария захарова
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На текущий момент наиболее важным для России является безопасность находящихся в Сирии соотечественников, сообщила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik, добавив, что делается все необходимое для обеспечения этой безопасности."Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан",- сказала официальный представитель МИД.По ее словам, речь идет не только о гражданских лицах, но и о военных, дипломатах, журналистах. Захарова отметила, для российский властей их безопасность является высшим приоритетом.
https://1prime.ru/20241205/zakharova-853351211.html
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россия, сирия, мария захарова
РОССИЯ, СИРИЯ, Мария Захарова
08:36 11.12.2024
 
Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии

Захарова: делается все необходимое для обеспечения безопасности россиян в Сирии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На текущий момент наиболее важным для России является безопасность находящихся в Сирии соотечественников, сообщила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik, добавив, что делается все необходимое для обеспечения этой безопасности.
"Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан",- сказала официальный представитель МИД.
По ее словам, речь идет не только о гражданских лицах, но и о военных, дипломатах, журналистах. Захарова отметила, для российский властей их безопасность является высшим приоритетом.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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5 декабря, 12:28
 
РОССИЯСИРИЯМария Захарова
 
 
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