https://1prime.ru/20241211/zakharova-853484992.html

Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии

Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии - 11.12.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на вопрос о безопасности россиян в Сирии

На текущий момент наиболее важным для России является безопасность находящихся в Сирии соотечественников, сообщила пресс-секретарь российского Министерства... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T08:36+0300

2024-12-11T08:36+0300

2024-12-11T08:36+0300

россия

сирия

мария захарова

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. На текущий момент наиболее важным для России является безопасность находящихся в Сирии соотечественников, сообщила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik, добавив, что делается все необходимое для обеспечения этой безопасности."Сейчас самое важное, наш приоритет... - это безусловно, безопасность наших граждан, всех наших граждан",- сказала официальный представитель МИД.По ее словам, речь идет не только о гражданских лицах, но и о военных, дипломатах, журналистах. Захарова отметила, для российский властей их безопасность является высшим приоритетом.

https://1prime.ru/20241205/zakharova-853351211.html

сирия

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россия, сирия, мария захарова