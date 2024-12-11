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В России предрекли существенное сокращение ввода многоквартирного жилья

В России предрекли существенное сокращение ввода многоквартирного жилья - 11.12.2024, ПРАЙМ

В России предрекли существенное сокращение ввода многоквартирного жилья

В России в 2024 году планируется сдать в эксплуатацию примерно 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 16% меньше, чем годом ранее,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:17+0300

2024-12-11T13:17+0300

2024-12-11T13:18+0300

россия

рынок недвижимости

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В России в 2024 году планируется сдать в эксплуатацию примерно 43,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, что на 16% меньше, чем годом ранее, следует из слов замглавы Минстроя Никиты Стасишина. Как сообщил замминистра на форуме "Малоэтажная Россия", общий ввод жилья в 2024 году в России должен составить около 105 миллионов квадратных метров. Из них немногим более 60 миллионов квадратных метров придется на объекты ИЖС, а 43,5 миллионов квадратных метров - на многоквартирное строительство. "Действительно, мы видим сегодня снижение ввода многоквартирного жилья. В 2024 году он составит около 43,5 миллионов квадратных метров", - сказал Стасишин. Ввод жилья в России за 2023 год, по данным Росстата, составил 110,4 миллиона квадратных метров, в том числе в стране сдали почти 51,8 миллиона квадратных метров многоквартирных домов. Таким образом, объем ввода многоквартирного жилья по итогам 2024 года, как ожидается, снизится на 16%.

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россия, рынок недвижимости