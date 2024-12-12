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В "Аэрофлоте" рассказали о поставках первых МС-21

В "Аэрофлоте" рассказали о поставках первых МС-21 - 12.12.2024, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" рассказали о поставках первых МС-21

"Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов МС-21 в 2026 году, сообщил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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россия

аэрофлот

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Аэрофлот" ожидает первые поставки самолетов МС-21 в 2026 году, сообщил директор департамента управления сетью и доходами "Аэрофлота" Иван Батанов."Первые ожидаем в 2026 году - это МС-21. Мы сейчас активно работаем с производителем по кастомизации этого самолета… Как вы знаете, "Аэрофлот" подписал контракт на поставку МС-21", - сообщил Батанов на Пассажирском форуме "PRO//Движение".

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россия, аэрофлот