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Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ

Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ

Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ

Apple в следующем году внедрит в устройства чип собственной разработки для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T22:13+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Apple в следующем году внедрит в устройства чип собственной разработки для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Чип с кодовым названием Proxima находится в разработке уже несколько лет, и… должен появиться в первых продуктах в 2025 году. Как и другие чипы собственной разработки Apple, Proxima будет производиться партнером компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co", - пишет агентство. Apple ставит целью разработать сквозной беспроводной подход, который будет тесно интегрирован с другими компонентами устройств, а также станет более энергоэффективным, добавляет Блумберг. Агентство также отмечает, что компания получит контроль над тем, как устройства подключаются к сотовой сети и Wi-Fi. Это также проложит ей путь к новым форматам устройств, таким как более тонкие iPhone и носимые компактные технологии. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения. В сентябре Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.

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