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Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ
Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ
Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ
Apple в следующем году внедрит в устройства чип собственной разработки для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T22:13+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Apple в следующем году внедрит в устройства чип собственной разработки для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Чип с кодовым названием Proxima находится в разработке уже несколько лет, и… должен появиться в первых продуктах в 2025 году. Как и другие чипы собственной разработки Apple, Proxima будет производиться партнером компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co", - пишет агентство. Apple ставит целью разработать сквозной беспроводной подход, который будет тесно интегрирован с другими компонентами устройств, а также станет более энергоэффективным, добавляет Блумберг. Агентство также отмечает, что компания получит контроль над тем, как устройства подключаются к сотовой сети и Wi-Fi. Это также проложит ей путь к новым форматам устройств, таким как более тонкие iPhone и носимые компактные технологии. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения. В сентябре Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.
https://1prime.ru/20241128/brend-853156371.html
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apple, сша, чипы
Экономика, Apple, США, чипы
Apple представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщили СМИ
Bloomberg: Apple в 2025 году представит чип для подключения Bluetooth и Wi-Fi
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Apple в следующем году внедрит в устройства чип собственной разработки для подключения Bluetooth и Wi-Fi, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Чип с кодовым названием Proxima находится в разработке уже несколько лет, и… должен появиться в первых продуктах в 2025 году. Как и другие чипы собственной разработки Apple, Proxima будет производиться партнером компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co", - пишет агентство.
Apple ставит целью разработать сквозной беспроводной подход, который будет тесно интегрирован с другими компонентами устройств, а также станет более энергоэффективным, добавляет Блумберг.
Агентство также отмечает, что компания получит контроль над тем, как устройства подключаются к сотовой сети и Wi-Fi. Это также проложит ей путь к новым форматам устройств, таким как более тонкие iPhone и носимые компактные технологии.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения. В сентябре Apple представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации.
Бывший дистрибьютор Apple запустил свой бренд аксессуаров для электроники