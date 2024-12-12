Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241212/aviakompaniya-853516957.html
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:49+0300
2024-12-12T11:49+0300
россия
utair
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_c82ec80b31f7af151e5b84ead3f858d3.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов. "Ожидаем рост в 5-7%", - сообщил Мартиросов прогноз по пассажиропотоку авиакомпании на 2025 год на Пассажирском форуме "PRO//Движение".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82829/18/828291859_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_2d50fcea78562aa5d8fa1b6abb5bba27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, utair
РОССИЯ, Utair
11:49 12.12.2024
 
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году

"ЮТэйр" ожидает роста пассажиропотока авиакомпании в 2025 г на 5-7%

© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair | Перейти в медиабанк"Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба авиакомпании Utair
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.
"Ожидаем рост в 5-7%", - сообщил Мартиросов прогноз по пассажиропотоку авиакомпании на 2025 год на Пассажирском форуме "PRO//Движение".
 
РОССИЯUtair
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала