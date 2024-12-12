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"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:49+0300
2024-12-12T11:49+0300
2024-12-12T11:49+0300
россия
utair
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов. "Ожидаем рост в 5-7%", - сообщил Мартиросов прогноз по пассажиропотоку авиакомпании на 2025 год на Пассажирском форуме "PRO//Движение".
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россия, utair
"ЮТэйр" спрогнозировала рост пассажиропотока авиакомпании в 2025 году
"ЮТэйр" ожидает роста пассажиропотока авиакомпании в 2025 г на 5-7%
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) в 2025 году вырастет на 5-7%, такой прогноз сообщил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.
"Ожидаем рост в 5-7%", - сообщил Мартиросов прогноз по пассажиропотоку авиакомпании на 2025 год на Пассажирском форуме "PRO//Движение".