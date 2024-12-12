https://1prime.ru/20241212/bank-853518292.html

ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов

ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов - 12.12.2024, ПРАЙМ

ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям возвращать качественные нереализованные продукты поставщикам, даже если их... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:09+0300

2024-12-12T12:09+0300

2024-12-12T12:19+0300

рф

общество

фас рф

продукты

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям возвращать качественные нереализованные продукты поставщикам, даже если их срок годности истек.В ведомстве объяснили, что такой возврат необходимо запретить вне зависимости от сроков годности. "Это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров", - говорится в сообщении.Сообщается, что в договор поставки может быть включен запрет возврата таких товаров, даже если они просрочены. Такая мера не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не возвращают поставщикам качественные продукты, если их не удалось распродать, уточнили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241206/maslo-853376563.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, общество , фас рф, продукты