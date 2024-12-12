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ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов
ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов - 12.12.2024, ПРАЙМ
ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям возвращать качественные нереализованные продукты поставщикам, даже если их... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:09+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям возвращать качественные нереализованные продукты поставщикам, даже если их срок годности истек.В ведомстве объяснили, что такой возврат необходимо запретить вне зависимости от сроков годности. "Это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров", - говорится в сообщении.Сообщается, что в договор поставки может быть включен запрет возврата таких товаров, даже если они просрочены. Такая мера не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не возвращают поставщикам качественные продукты, если их не удалось распродать, уточнили в ведомстве.
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рф, общество , фас рф, продукты
РФ, Общество , ФАС РФ, продукты
ФАС хочет запретить возврат поставщикам непроданных продуктов
ФАС хочет запретить возвращать поставщику качественные непроданные продукты
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям возвращать качественные нереализованные продукты поставщикам, даже если их срок годности истек.
В ведомстве объяснили, что такой возврат необходимо запретить вне зависимости от сроков годности. "Это позволит при заключении договоров избежать ситуаций, когда все риски и расходы возлагаются на поставщиков, а торговые сети не производят оплату товаров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в договор поставки может быть включен запрет возврата таких товаров, даже если они просрочены. Такая мера не затронет добросовестных участников рынка, которые и сегодня не возвращают поставщикам качественные продукты, если их не удалось распродать, уточнили в ведомстве.
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