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Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года
Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года - 12.12.2024, ПРАЙМ
Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года
Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого канала". | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T12:09+0300
2024-12-12T12:21+0300
банк россии
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого канала"."Создание банкноты - это кропотливый, сложный процесс. Сначала - концептуальный дизайн, потом - эскизный проект, затем - подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе - в национальном центре "Россия", - сказала она.Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
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Банк России
12:09 12.12.2024 (обновлено: 12:21 12.12.2024)
 
Новая банкнота в тысячу рублей будет представлена к концу 2025 года

ЦБ: новая банкнота в 1000 рублей будет представлена к концу 2025 года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого канала".
"Создание банкноты - это кропотливый, сложный процесс. Сначала - концептуальный дизайн, потом - эскизный проект, затем - подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе - в национальном центре "Россия", - сказала она.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Объявлено народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты
6 декабря, 12:15
 
Банк России
 
 
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