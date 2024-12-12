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Стало известно, сколько банкоматов могут принять новые купюры в 5000 рублей
Стало известно, сколько банкоматов могут принять новые купюры в 5000 рублей - 12.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько банкоматов могут принять новые купюры в 5000 рублей
Около 70% банкоматов готовы принимать обновленную 5000-рублевую банкноту, и около 90% - 100-рублевую, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T20:02+0300
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2024-12-12T20:12+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Около 70% банкоматов готовы принимать обновленную 5000-рублевую банкноту, и около 90% - 100-рублевую, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. "В настоящее время около 90% банкоматов готовы принимать обновленную 100-рублевую банкноту и около 70% – новые 5000 рублей. Банкоматы выдают эти деньги свободно, без каких-либо ограничений", - сообщили в пресс-службе. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом 2022 года. На ее лицевой стороне символы Москвы, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. В октябре 2023 года была представлена новая купюра номиналом в 5000 рублей. Она сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
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россия, банкоматы, новые купюры
Банк России, РОССИЯ, Банкоматы, новые купюры
Стало известно, сколько банкоматов могут принять новые купюры в 5000 рублей
ЦБ: около 70% банкоматов готовы принимать новые банкноты номиналом 5000 рублей
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Около 70% банкоматов готовы принимать обновленную 5000-рублевую банкноту, и около 90% - 100-рублевую, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"В настоящее время около 90% банкоматов готовы принимать обновленную 100-рублевую банкноту и около 70% – новые 5000 рублей. Банкоматы выдают эти деньги свободно, без каких-либо ограничений", - сообщили в пресс-службе.
Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом 2022 года. На ее лицевой стороне символы Москвы, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве.
В октябре 2023 года была представлена новая купюра номиналом в 5000 рублей. Она сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
Полпред в ПФО прокомментировал размещение символов округа на новой банкноте