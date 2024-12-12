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Банк России сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот

Банк России сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот - 12.12.2024, ПРАЙМ

Банк России сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот

ЦБ РФ сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года, сообщили РИА Новости в... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T20:04+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, осенью 2023 года была представлена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. В четверг завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей, и Банк России сообщил, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года. "В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Как мы ранее говорили, планируем выпустить их до 2028 года", - говорится в сообщении ЦБ. Ранее в четверг Банк России сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.

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