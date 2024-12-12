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Польша закупила в США разведывательно-ударные БПЛА MQ-9B SkyGuardian

Польша закупила в США разведывательно-ударные БПЛА MQ-9B SkyGuardian - 12.12.2024, ПРАЙМ

Польша закупила в США разведывательно-ударные БПЛА MQ-9B SkyGuardian

Польша купила в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов, сообщил журналистам министр... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:52+0300

2024-12-12T12:52+0300

2024-12-12T12:52+0300

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ВАРШАВА, 12 дек - ПРАЙМ. Польша купила в США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9B SkyGuardian за 310 миллионов долларов, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Очередной контракт, очередная крупная инвестиция. Сегодня мы подписываем очередной контракт на большие дроны. Размах их крыльев - это 20 метров. Максимальная скорость около 480 километров в час и около 20 часов полета", - сказал Косиняк-Камыш. Он не уточнил количества покупаемых БПЛА, но заявил, что за них заплатят 310 миллионов долларов. "Это новейшая технология, и она стоит денег. За несколько машин мы платим около 1,2 миллиарда злотых - 310 миллионов долларов. Но оно того стоит", - отметил министр. Он подтвердил, что с нового года в польской армии появится дроновые войска. "Несколько месяцев назад я анонсировал создание дроновых войск. С 1 января дроновые войска станут уже не планом, а реальностью", - сказал глава минобороны. По его словам, поставка БПЛА MQ-9B SkyGuardian в Польшу ожидается в 2027 году. По данным министерства обороны, система MQ-9B заменит используемые в настоящее время на правах лизинга беспилотные разведывательные системы MQ-9A Reaper, поставленные в феврале 2023 года.

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