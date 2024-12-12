https://1prime.ru/20241212/chatgpt-853536387.html

ChatGPT сможет отвечать на видеозапросы онлайн, сообщили СМИ

ChatGPT сможет отвечать на видеозапросы онлайн, сообщили СМИ - 12.12.2024, ПРАЙМ

ChatGPT сможет отвечать на видеозапросы онлайн, сообщили СМИ

Разработанный OpenAI чат-бот ChatGPT сможет в режиме реального времени обрабатывать запросы пользователей в формате видео, сообщает агентство Блумберг со... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T22:33+0300

2024-12-12T22:33+0300

2024-12-12T22:33+0300

chatgpt

openai

технологии

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Разработанный OpenAI чат-бот ChatGPT сможет в режиме реального времени обрабатывать запросы пользователей в формате видео, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на трансляцию компании. "OpenAI наделяет чат-бот ChatGPT способностью обрабатывать и обсуждать с пользователями то, что он может наблюдать в видеотрансляции в режиме реального времени", - пишет агентство. Таким образом, как указывает Блумберг, благодаря новой опции ChatGPT может распознавать объекты через камеру смартфона и реагировать на происходящее на экране. Например, пользователь может попросить помощи в ответе на сообщение в открытом приложении или получить инструкции по приготовлению кофе в режиме реального времени. Опция начнет распространяться в четверг среди платных подписчиков ChatGPT Plus и Pro. Пользователи с корпоративной и учебной подпиской получат эту функцию в январе. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20241212/sber-853515576.html

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chatgpt, openai, технологии