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Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря
Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря - 12.12.2024, ПРАЙМ
Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря
Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона, самыми загруженными... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T07:25+0300
2024-12-12T07:25+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона, самыми загруженными станут 19-20 и 23-25 декабря, движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов и в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения. "В какие дни лучше не выезжать в город на личном автомобиле? Аналитики ЦОДД подсказывают: с 16 по 25 декабря. В этот период число машин на улицах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что во второй половине декабря движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов, в центре города. Также на загруженность могут повлиять снегопады. Самыми загруженными станут 19-20 и 23-25 декабря. В эти дни лучше использовать городской транспорт для поездок или отправиться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря. "По прогнозам аналитиков ЦОДД, 1 января число автомобилей на дорогах столицы снизится до 1,22 миллиона. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 миллиона авто - это на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря. Наиболее востребованными у горожан, в том числе автомобилистов, станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений. Ситуационный центр ЦОДД и Дорожный патруль будут работать даже в новогоднюю ночь. Мы обеспечиваем безопасность движения по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе.
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40
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
07:25 12.12.2024
 
Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря

ЦОДД: число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря на 30-50 тысяч

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Число автомобилей на дорогах Москвы вырастет с 16 по 25 декабря на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона, самыми загруженными станут 19-20 и 23-25 декабря, движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов и в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
"В какие дни лучше не выезжать в город на личном автомобиле? Аналитики ЦОДД подсказывают: с 16 по 25 декабря. В этот период число машин на улицах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что во второй половине декабря движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, у вокзалов и аэропортов, в центре города. Также на загруженность могут повлиять снегопады. Самыми загруженными станут 19-20 и 23-25 декабря. В эти дни лучше использовать городской транспорт для поездок или отправиться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.
"По прогнозам аналитиков ЦОДД, 1 января число автомобилей на дорогах столицы снизится до 1,22 миллиона. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 миллиона авто - это на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря. Наиболее востребованными у горожан, в том числе автомобилистов, станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений. Ситуационный центр ЦОДД и Дорожный патруль будут работать даже в новогоднюю ночь. Мы обеспечиваем безопасность движения по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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