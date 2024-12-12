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Доллар сдает позиции, биткоин набирает высоту

Доллар сдает позиции, биткоин набирает высоту - 12.12.2024, ПРАЙМ

Доллар сдает позиции, биткоин набирает высоту

Во вторник, 11 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 2,86%, до 104,37 руб., евро/рубль - на 2,49%, до 109,29... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T08:49+0300

2024-12-12T08:49+0300

2024-12-12T08:49+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Во вторник, 11 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 2,86%, до 104,37 руб., евро/рубль - на 2,49%, до 109,29 руб., юань/рубль - на 1,60%, до 13,92 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют: доллар - 103,2707 руб., евро - 108,5588 руб. Торги по рублю открылись ростом. Курс доллара достиг уровня 103 руб. в течение полутора часов. Во вчерашнем обзоре я написал, что по доллару сохранится движение ниже зоны сопротивления 103,50-105 руб. около 102 руб. В ходе основной сессии курс доллара вернулся к уровню 104,85 руб. Позиции рубля могли пошатнуться от новостей по антироссийским санкциям. Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России, о чем сообщило венгерское председательство в Совете ЕС. Новый пакет расширяет существующий список санкционных лиц и организаций, включая субъекты из третьих стран, которые помогают России обходить экспортные ограничения и способствуют ее военному и технологическому развитию. По предварительным данным, под новые санкции могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая. Ограничения могут коснуться судов из третьих стран, которые поддерживают действия России. Согласно последнему обзору Центрального Банка России за ноябрь 2024 года, новый виток санкций со стороны США привел к значительному росту волатильности. Санкции преимущественно затронули финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что осложнило процессы получения экспортной выручки и увеличило неопределенность на рынке. Полагаю, что именно эта новость стала основной причиной вчерашнего ослабления доллара. Рынок нефти продемонстрировал рост. Цена на Brent повысилась на 1,84%, до $73,52. Повышение котировок произошло после того, как Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении нефтяных резервов. Согласно отчету EIA, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 6 декабря, сократились на 1,425 млн баррелей против прогноза -1,1 млн. На фоне сокращения резервов нефти трейдеры активизировали покупки, ожидая, что американские переработчики будут вынуждены увеличить темпы закупок на рынке. В четверг, 12 декабря, баррель Brent стоит $73,57. Цена находится у верхней границы треугольника. Прорыв $74,40 вызовет срабатывание стопов по коротким позициям, что приведет к сессионному ралли до $76,45. Больше по нефти нечего добавить. Что касается пары доллар/рубль, ее рост пока воспринимается как откат после падения доллара на прошлой неделе. Если курс доллара повторно закрепится выше 105,50 руб., то на горизонте опять появится уровень $108. Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, до 2512,54 п., индекс РТС - на 3,53%, до 766,44 п. Поскольку покупатели не смогли развить восходящее движение, на сегодня ожидают снижения котировок до 2470 п. Ценовая модель благоприятная для падения. Пара BTC/USDT повысилась на 4,69%, до $101125. Биткоин восстанавливался с азиатской сессии и ускорился после публикации данных по инфляции. Ключевая причина, по которой рынки отреагировали ростом, заключается в том, что трейдеры и инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) все же продолжит снижение процентных ставок на заседании 18 декабря. Несмотря на ускорение инфляции, ее темпы, по мнению участников рынка, все еще недостаточно высоки, чтобы ФРС отказалась от смягчения денежно-кредитной политики. По данным CME Group, вероятность снижения ставки составляет 98,5%. Инвесторы полагают, что снижение ставок ФРС будет позитивным фактором для фондового рынка, поскольку более дешевые деньги стимулируют экономическую активность и корпоративные прибыли. Считаю, что пара BTC/USDT должна сохранить боковое движение под уровнем $103000 до 18 декабря, после чего можно завоевывать новые территории в северном направлении до $112000.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков