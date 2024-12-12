https://1prime.ru/20241212/ekspert-853509983.html

Эксперт рассказал, как обнаружить слежку через камеру

Эксперт рассказал, как обнаружить слежку через камеру - 12.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как обнаружить слежку через камеру

Есть несколько способов обнаружить слежку через камеру на устройствах, в том числе пригласить специалиста, который поможет распознать зловред, купить... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T07:16+0300

2024-12-12T07:16+0300

2024-12-12T07:16+0300

технологии

общество

москва

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Есть несколько способов обнаружить слежку через камеру на устройствах, в том числе пригласить специалиста, который поможет распознать зловред, купить специальное устройство или же использовать смартфон в качестве оптического детектора, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Следить за людьми недоброжелатели могут не только через личные устройства жертв, но и через скрытые камеры. Есть несколько способов, как можно попытаться обнаружить такие девайсы... Поиск скрытых камер эффективнее всего доверить профессионалу со специализированным оборудованием. Такую услугу можно заказать в интернете... Купить специальное устройство. Это могут быть оптические детекторы или детекторы электромагнитного излучения", - поделился он. Он отметил, что устройство нужно направлять туда, где может прятаться камера. Если все делать правильно, то объектив скрытой камеры на видоискателе отразится как яркая точка. Кроме того, можно обнаружить слежку с помощью смартфона: нужно одновременно включить фонарик и камеру на телефоне, а потом направить на места, где потенциально находится устройство для слежки. Если оно там есть, человек может увидеть блики на экране смартфона. Также благодаря смартфону можно зафиксировать инфракрасное излучение, которое во многих камерах используется для съемки в темноте. Источник инфракрасного света отобразится на экране телефона как мерцающая точка. Для поиска лучше использовать фронтальную камеру, однако следует отметить, что в таком случае подойдут не все модели смартфонов. Однако наиболее эффективный способ обнаружить зловред в таком случае - использовать надежное защитное решение, которое поможет найти вредоносную программу и удалить ее. Также можно скачать специальные программы, которые упрощают обнаружение скрытых камер. Помимо этого, эксперт рекомендует изучить роутер в квартире и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth. Дащенко пояснил, что существуют зловреды, которые получают доступ к камере на заражённом устройстве. Некоторые троянцы умеют отключать индикатор включения видеокамеры. Поэтому пользователи даже могут не догадываться, что за всеми их действиями перед экраном монитора наблюдают злоумышленники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , москва, лаборатория касперского