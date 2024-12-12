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ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны - 12.12.2024, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны
Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,7% с 0,8%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:20+0300
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экономика
ецб
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,7% с 0,8%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста ВВП стран валютного блока на 2025 год также понижен - до 1,1% с ожидавшихся в сентябре 1,3%.В 2026 году ЕЦБ теперь прогнозирует увеличение экономики еврозоны на 1,4% вместо 1,5%. В 2027 году регулятор ожидает роста экономики еврозоны на 1,3%.Европейский центральный банк также по итогам декабрьского заседания понизил прогнозы по инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы, следует из доклада регулятора. Теперь ожидается, что показатель в 2024 году составит 2,4%, а не 2,5%, в 2025 году - 2,1% вместо 2,2%.
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ецб
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,7%
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,7% с 0,8%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста ВВП стран валютного блока на 2025 год также понижен - до 1,1% с ожидавшихся в сентябре 1,3%.
В 2026 году ЕЦБ теперь прогнозирует увеличение экономики еврозоны на 1,4% вместо 1,5%. В 2027 году регулятор ожидает роста экономики еврозоны на 1,3%.
Европейский центральный банк также по итогам декабрьского заседания понизил прогнозы по инфляции в еврозоне на текущий и следующий годы, следует из доклада регулятора. Теперь ожидается, что показатель в 2024 году составит 2,4%, а не 2,5%, в 2025 году - 2,1% вместо 2,2%.
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