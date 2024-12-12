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"ЭвоКом" сменит название бренда "Либресс" на Libretta - 12.12.2024, ПРАЙМ
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"ЭвоКом" сменит название бренда "Либресс" на Libretta
"ЭвоКом" сменит название бренда "Либресс" на Libretta - 12.12.2024, ПРАЙМ
"ЭвоКом" сменит название бренда "Либресс" на Libretta
Производитель товаров для гигиены и здоровья ООО "ЭвоКом" в 2025 году сменит название своего бренда по производству гигиенической продукции "Либресс" на... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T07:37+0300
2024-12-12T07:37+0300
бизнес
москва
libresse
zewa
essity
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Производитель товаров для гигиены и здоровья ООО "ЭвоКом" в 2025 году сменит название своего бренда по производству гигиенической продукции "Либресс" на Libretta, рассказали в РИА Новости в пресс-службе "ЭвоКома". В портфеле компании - марки Zewa, "Либресс". Последний уже менял название: ранее бренд назывался Libresse. "ООО "ЭвоКом" перезапускает бренд "Либресс" c новым названием бренда-преемника "Libretta". … Переход на новый дизайн упаковки с новым именем начнется летом 2025 года", - сообщили в пресс-службе. По словам гендиректора компании Артема Лебедева, бренд рассчитывает на увеличение объема продаж и рост доли на российском рынке. Кроме этого, он отметил возможность выхода на другие рынки. В компании добавили, что в текущем году на полках появятся упаковки с информацией о скорой смене названия. Шведская компания Essity в июле 2023 года завершила продажу своих активов в России (ООО "Эссити") компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов. Три ее фабрики в России выпускали продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena. Предприятия работали и продолжают работать в обычном режиме, продажи продукции на территории России также не прекращались. В июне 2024 года компания "Эссити" сообщила о смене названия на ООО "Эволюция Комфорта" ("ЭвоКом") в рамках ребрендинга. Позже "ЭвоКом" сообщал о смене названия бренда Libresse на "Либресс".
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бизнес, москва, libresse, zewa, essity
Бизнес, МОСКВА, Libresse, Zewa, Essity
07:37 12.12.2024
 
"ЭвоКом" сменит название бренда "Либресс" на Libretta

"ЭвоКом" в 2025 году сменит название бренда "Либресс" на Libretta

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Производитель товаров для гигиены и здоровья ООО "ЭвоКом" в 2025 году сменит название своего бренда по производству гигиенической продукции "Либресс" на Libretta, рассказали в РИА Новости в пресс-службе "ЭвоКома".
В портфеле компании - марки Zewa, "Либресс". Последний уже менял название: ранее бренд назывался Libresse.
"ООО "ЭвоКом" перезапускает бренд "Либресс" c новым названием бренда-преемника "Libretta". … Переход на новый дизайн упаковки с новым именем начнется летом 2025 года", - сообщили в пресс-службе.
По словам гендиректора компании Артема Лебедева, бренд рассчитывает на увеличение объема продаж и рост доли на российском рынке. Кроме этого, он отметил возможность выхода на другие рынки.
В компании добавили, что в текущем году на полках появятся упаковки с информацией о скорой смене названия.
Шведская компания Essity в июле 2023 года завершила продажу своих активов в России (ООО "Эссити") компании "Новые технологии" Игоря Шилова за 117 миллионов долларов. Три ее фабрики в России выпускали продукцию под брендами Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena. Предприятия работали и продолжают работать в обычном режиме, продажи продукции на территории России также не прекращались.
В июне 2024 года компания "Эссити" сообщила о смене названия на ООО "Эволюция Комфорта" ("ЭвоКом") в рамках ребрендинга. Позже "ЭвоКом" сообщал о смене названия бренда Libresse на "Либресс".
 
БизнесМОСКВАLibresseZewaEssity
 
 
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