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Граждане Евросоюза вывели за рубеж более 50 миллиардов евро

Граждане Евросоюза вывели за рубеж более 50 миллиардов евро - 12.12.2024, ПРАЙМ

Граждане Евросоюза вывели за рубеж более 50 миллиардов евро

Граждане Европейского союза вывели за рубеж, включая заработную плату в адрес иностранцев, рекордный почти 51 миллиард евро в прошлом году, сообщило европейское | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T14:54+0300

2024-12-12T14:54+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Граждане Европейского союза вывели за рубеж, включая заработную плату в адрес иностранцев, рекордный почти 51 миллиард евро в прошлом году, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. "Общий отток и приток личных переводов денежных средств и оплаты труда работникам в ЕС достиг новых исторических максимумов в 2023 году", - говорится в сообщении. Согласно представленным Евростатом данным, в прошлом году денежные потоки, состоящие из переводов граждан Европейского союза за рубеж, выросли на 8% в годовом выражении и составили 50,9 миллиарда евро. В абсолютном выражении основными странами, способствовавших оттоку денежных средств, проводимых внутри и за пределами ЕС, посредством личных переводов и оплаты труда работникам, стали Германия (13% от общего объема выводящихся за границу денежных потоков), Франция (11%) и Люксембург (10%). Приток денежных средств в ЕС посредством личных переводов в прошлом году по сравнению с годом ранее также вырос, - на 4%, до 13,9 миллиарда евро. Основными странами-получателями денежных средств, поступавшим в том числе из-за пределов ЕС, посредством личных переводов и оплаты труда работникам стали Франция (23% от общего объема входящих денежных потоков), Германия (13%) и Бельгия (9%).

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ес, финансы, евростат, вывод средств