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"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России
Россия одерживает победу в украинском конфликте на истощение, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T23:20+0300
2024-12-12T23:26+0300
политика
россия
запад
украина
конфликт
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в украинском конфликте на истощение, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.По его мнению, Москва выигрывает, "потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада".Берлетик добавил, что военные стран Запада "находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать свои ресурсы туда", при этом "военно-промышленный потенциал России сам по себе служит сдерживающим фактором" в данном конфликте.
https://1prime.ru/20241212/nato-853523609.html
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россия, запад, украина, конфликт
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, конфликт
23:20 12.12.2024 (обновлено: 23:26 12.12.2024)
 
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России

Берлетик: военно-промышленный потенциал России превосходит коллективный Запад

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в украинском конфликте на истощение, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
По его мнению, Москва выигрывает, "потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада".
Берлетик добавил, что военные стран Запада "находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать свои ресурсы туда", при этом "военно-промышленный потенциал России сам по себе служит сдерживающим фактором" в данном конфликте.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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