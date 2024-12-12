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"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России
Россия одерживает победу в украинском конфликте на истощение, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T23:20+0300
2024-12-12T23:20+0300
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россия одерживает победу в украинском конфликте на истощение, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.По его мнению, Москва выигрывает, "потому что это война на истощение, а военно-промышленный потенциал России больше, чем у коллективного Запада".Берлетик добавил, что военные стран Запада "находятся прямо на границе с Украиной и могут перемещать свои ресурсы туда", при этом "военно-промышленный потенциал России сам по себе служит сдерживающим фактором" в данном конфликте.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, конфликт
"Сдерживающий фактор". На Западе оценили потенциал России
Берлетик: военно-промышленный потенциал России превосходит коллективный Запад