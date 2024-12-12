https://1prime.ru/20241212/finam-853535202.html
"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане
"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане
ФГ "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, рассчитывает проанонсировать сделку уже в первом квартале 2025 года, рассказал журналистам президент -... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T21:11+0300
2024-12-12T21:11+0300
2024-12-12T21:21+0300
экономика
россия
финам
казахстан
брокер
https://cdnn.1prime.ru/img/83574/74/835747460_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ba5ebf22bbaa91df5e636d7baa514f7.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ФГ "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, рассчитывает проанонсировать сделку уже в первом квартале 2025 года, рассказал журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. "Мы возобновили тему по расширению географии присутствия не только за счет новых бирж, но и за счет новых лицензий холдинга. Возобновили процесс выхода на рынок Казахстана", - сказал он. "Недавно мы с коллегами посетили страну, провели ряд переговоров, поняли, что она для нас интересная - возобновляем переговоры о покупке казахстанского брокера", - продолжил Кочетков. По его словам, выйти на рынок Казахстана через покупку брокера получится значительно быстрее, чем делать собственного. "Это тоже кейс возможный, но все-таки, скорее всего, будем покупать. Скорее всего, в первом квартале уже сможем сделку проанонсировать. Сейчас в процессе переговоров. Есть две цели, с ними плотно общаемся, цены в принципе нас устраивают", - пояснил он.Кочетков также сообщил, что "Финам" планирует в 2025 году вывести на первичное размещение акций (IPO) одну из своих портфельных IT-компаний."Не могу рассказывать детали, но в следующем году мы все-таки выведем на IPO одну из наших портфельных IT-компаний", - сказал он."Какую - не скажу, но компания хорошая. Будет у нас еще и собственное IPO", - добавил Кочетков.
https://1prime.ru/20241212/mosbirzha-853531585.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83574/74/835747460_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d3346d60ae168524f5481cfb5cc46d76.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финам, казахстан, брокер
Экономика, РОССИЯ, Финам, КАЗАХСТАН, брокер
"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане
"Финам" намерен купить брокера в Казахстане и анонсировать сделку в I кв 2025 г
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ФГ "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, рассчитывает проанонсировать сделку уже в первом квартале 2025 года, рассказал журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков.
"Мы возобновили тему по расширению географии присутствия не только за счет новых бирж, но и за счет новых лицензий холдинга. Возобновили процесс выхода на рынок Казахстана", - сказал он.
"Недавно мы с коллегами посетили страну, провели ряд переговоров, поняли, что она для нас интересная - возобновляем переговоры о покупке казахстанского брокера", - продолжил Кочетков.
По его словам, выйти на рынок Казахстана через покупку брокера получится значительно быстрее, чем делать собственного. "Это тоже кейс возможный, но все-таки, скорее всего, будем покупать. Скорее всего, в первом квартале уже сможем сделку проанонсировать. Сейчас в процессе переговоров. Есть две цели, с ними плотно общаемся, цены в принципе нас устраивают", - пояснил он.
Кочетков также сообщил, что "Финам" планирует в 2025 году вывести на первичное размещение акций (IPO) одну из своих портфельных IT-компаний.
"Не могу рассказывать детали, но в следующем году мы все-таки выведем на IPO одну из наших портфельных IT-компаний", - сказал он.
"Какую - не скажу, но компания хорошая. Будет у нас еще и собственное IPO", - добавил Кочетков.
Мосбиржа предложила подумать о стимулах для роста капитализации рынка акций