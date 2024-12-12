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"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане

"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане - 12.12.2024, ПРАЙМ

"Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане

ФГ "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, рассчитывает проанонсировать сделку уже в первом квартале 2025 года, рассказал журналистам президент -... | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ФГ "Финам" планирует приобрести брокера в Казахстане, рассчитывает проанонсировать сделку уже в первом квартале 2025 года, рассказал журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. "Мы возобновили тему по расширению географии присутствия не только за счет новых бирж, но и за счет новых лицензий холдинга. Возобновили процесс выхода на рынок Казахстана", - сказал он. "Недавно мы с коллегами посетили страну, провели ряд переговоров, поняли, что она для нас интересная - возобновляем переговоры о покупке казахстанского брокера", - продолжил Кочетков. По его словам, выйти на рынок Казахстана через покупку брокера получится значительно быстрее, чем делать собственного. "Это тоже кейс возможный, но все-таки, скорее всего, будем покупать. Скорее всего, в первом квартале уже сможем сделку проанонсировать. Сейчас в процессе переговоров. Есть две цели, с ними плотно общаемся, цены в принципе нас устраивают", - пояснил он.Кочетков также сообщил, что "Финам" планирует в 2025 году вывести на первичное размещение акций (IPO) одну из своих портфельных IT-компаний."Не могу рассказывать детали, но в следующем году мы все-таки выведем на IPO одну из наших портфельных IT-компаний", - сказал он."Какую - не скажу, но компания хорошая. Будет у нас еще и собственное IPO", - добавил Кочетков.

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россия, финам, казахстан, брокер