https://1prime.ru/20241212/fitso-853512059.html
Фицо призвал ЕС начать нормальный диалог с Россией
Фицо призвал ЕС начать нормальный диалог с Россией - 12.12.2024, ПРАЙМ
Фицо призвал ЕС начать нормальный диалог с Россией
Европа должна начать нормальный диалог с Россией и не допустить возникновения новой железной границы между двумя странами. Такое мнение выразил премьер-министр... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T09:03+0300
2024-12-12T09:03+0300
2024-12-12T09:04+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Европа должна начать нормальный диалог с Россией и не допустить возникновения новой железной границы между двумя странами. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с бразильской газетой Folha de S.Paulo."Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - подчеркнул он.Фицо также отметил, что считает своим личным долгом посетить Россию в 2025 году, чтобы отпраздновать День Победы. Он также подчеркнул, что без СССР фашизм никогда бы не был побежден.В конце ноября он получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в памятных торжествах 80-й годовщины победы в Москве.
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россия, словакия, ес, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, Роберт Фицо
Фицо призвал ЕС начать нормальный диалог с Россией
Фицо: Европа должна начать нормальный диалог с Россией
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Европа должна начать нормальный диалог с Россией и не допустить возникновения новой железной границы между двумя странами. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с бразильской газетой Folha de S.Paulo.
"Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - подчеркнул он.
Фицо также отметил, что считает своим личным долгом посетить Россию в 2025 году, чтобы отпраздновать День Победы. Он также подчеркнул, что без СССР фашизм никогда бы не был побежден.
В конце ноября он получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина на участие в памятных торжествах 80-й годовщины победы в Москве.
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая