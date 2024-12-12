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Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году - 12.12.2024, ПРАЙМ
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году
По мнению премьера Словакии Роберта Фицо, может наступить момент, когда Запад, признав провал своих планов, пожертвует Украиной. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T10:34+0300
2024-12-12T10:34+0300
украина
роберт фицо
нато
конфликт
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. По мнению премьера Словакии Роберта Фицо, может наступить момент, когда Запад, признав провал своих планов, пожертвует Украиной."Она (Украина) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo. По словам Фицо, Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению. Тогда главы правительств Германии, Британии, Франции и Италии подписали Мюнхенское соглашение, предусматривавшее разделение части территорий Чехословакии между Третьим рейхом, Польшей и Венгрией.Он также назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева. В итоге тот потеряет территорию и так и не станет членом НАТО.
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украина, роберт фицо, нато, конфликт
УКРАИНА, Роберт Фицо, НАТО, конфликт
10:34 12.12.2024
 
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году

Фицо: Украина могут разделить, как Чехословакию в 1938 г по Мюнхенскому сговору

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. По мнению премьера Словакии Роберта Фицо, может наступить момент, когда Запад, признав провал своих планов, пожертвует Украиной.
"Она (Украина) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
По словам Фицо, Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению. Тогда главы правительств Германии, Британии, Франции и Италии подписали Мюнхенское соглашение, предусматривавшее разделение части территорий Чехословакии между Третьим рейхом, Польшей и Венгрией.
Он также назвал конфликт на Украине авантюрой Запада, которая не может закончиться хорошо для Киева. В итоге тот потеряет территорию и так и не станет членом НАТО.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
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09:03
 
УКРАИНАРоберт ФицоНАТОконфликт
 
 
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