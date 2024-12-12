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Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо - 12.12.2024, ПРАЙМ
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо
По итогу конфликта Украина потеряет треть своих территорий, последствия для нее будут крайне тяжелыми., считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T11:33+0300
2024-12-12T11:33+0300
роберт фицо
украина
москва
мировая экономика
общество
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. По итогу конфликта Украина потеряет треть своих территорий, последствия для нее будут крайне тяжелыми., считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск... В плане стабильности последствия для Украины будут крайне тяжелыми", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo. Он высказал мнение, что если "счастье для Украины, о котором говорит весь мир" выглядит именно так, жители страны в итоге окажутся "преданы". Если смотреть на ситуацию реально, Россия никогда не оставит Крым, ДНР и ЛНР, а международное сообщество никогда не признает эти территории российскими. При этом оно будет учитывать де-факто контроль РФ над ними, добавил Фицо. По его мнению, военного решения конфликта не существует - стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы разрешить его.Прежде Фицо заявлял, что Украину может ожидать судьба Чехословакии после Мюнхенского сговора 1939 года, когда страну разделили между Третьим рейхом, Польшей и Венгрией. Решение было принято главами правительств Германии, Британии, Франции и Италии.
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роберт фицо, украина, москва, мировая экономика, общество
Роберт Фицо, УКРАИНА, МОСКВА, Мировая экономика, Общество
11:33 12.12.2024
 
Украина по итогу конфликта потеряет треть территорий, считает Фицо

Фицо: Украина потеряет треть территорий, последствия конфликта будут тяжелыми

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. По итогу конфликта Украина потеряет треть своих территорий, последствия для нее будут крайне тяжелыми., считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск... В плане стабильности последствия для Украины будут крайне тяжелыми", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo. Он высказал мнение, что если "счастье для Украины, о котором говорит весь мир" выглядит именно так, жители страны в итоге окажутся "преданы".
Если смотреть на ситуацию реально, Россия никогда не оставит Крым, ДНР и ЛНР, а международное сообщество никогда не признает эти территории российскими. При этом оно будет учитывать де-факто контроль РФ над ними, добавил Фицо. По его мнению, военного решения конфликта не существует - стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы разрешить его.
Прежде Фицо заявлял, что Украину может ожидать судьба Чехословакии после Мюнхенского сговора 1939 года, когда страну разделили между Третьим рейхом, Польшей и Венгрией. Решение было принято главами правительств Германии, Британии, Франции и Италии.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
Фицо: Украина может повторить судьбу Чехословакии в 1938 году
10:34
 
Роберт ФицоУКРАИНАМОСКВАМировая экономикаОбщество
 
 
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