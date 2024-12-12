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"Фосагро" ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции
"Фосагро" ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - 12.12.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции
"Фосагро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников. | 12.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Фосагро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников. "По итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн (+4% год к году). Этот показатель в основном связан с выходом в 2024 году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании", - сообщил Рыбников на заседании правления, его слова привели в сообщении компании. Он добавил, что на инвестиции в 2024 году компания направила рекордные 75 миллиардов рублей, что на 17% превысило также рекордные капиталовложения прошлого года. "В сумме за 2022-2024 годы компанией инвестировано 203 миллиарда рублей", - уточнили в сообщении. Ожидается также, что налоговые отчисления "Фосагро" в бюджеты все уровней в 2024 году достигнут 77 миллиардов рублей (с ростом на 12%). За период 2022-2024 годов налоговые отчисления компании составят 206 миллиардов рублей.
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россия, фосагро
Экономика, РОССИЯ, Фосагро
"Фосагро" ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции
"Фосагро" ожидает рекорд выпуска готовой продукции по итогам 2024 года
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "Фосагро" по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн, сообщил гендиректор компании Михаил Рыбников.
"По итогам года ожидается исторический рекорд годового объема выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн (+4% год к году). Этот показатель в основном связан с выходом в 2024 году на проектную мощность Волховского производственного комплекса компании", - сообщил Рыбников на заседании правления, его слова привели в сообщении компании.
Он добавил, что на инвестиции в 2024 году компания направила рекордные 75 миллиардов рублей, что на 17% превысило также рекордные капиталовложения прошлого года. "В сумме за 2022-2024 годы компанией инвестировано 203 миллиарда рублей", - уточнили в сообщении.
Ожидается также, что налоговые отчисления "Фосагро" в бюджеты все уровней в 2024 году достигнут 77 миллиардов рублей (с ростом на 12%). За период 2022-2024 годов налоговые отчисления компании составят 206 миллиардов рублей.
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