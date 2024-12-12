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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 463 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 463 долларов за тысячу кубов - 12.12.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 463 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 5% – до 463 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 5% – до 463 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 488,1 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом в четверг. Ценовой минимум составил 460,8 доллара (-5,1%). Последние фьючерсы торговались по 462,5 доллара (-4,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 485,5 доллара за тысячу кубометров. "Основной фактор, который сейчас влияет на стоимость газа – это погодные условия. ЕС начал повышенный отбор газа в текущем сезоне раньше обычного, но теплая погода в декабре нивелировала этот фактор", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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европа, ice, газ