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В Венгрии назвали объем газа, полученный через "Турецкий поток" в 2024 году

В Венгрии назвали объем газа, полученный через "Турецкий поток" в 2024 году - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Венгрии назвали объем газа, полученный через "Турецкий поток" в 2024 году

Будапешт в 2024 году получил через газопровод "Турецкий поток" рекордные семь миллиардов кубометров российского газа. Будапешт и Анкара договорились... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T22:51+0300

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2024-12-12T22:59+0300

энергетика

венгрия

петер сийярто

газ

газопровод "турецкий поток"

поставки газа

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БУДАПЕШТ, 12 дек - ПРАЙМ. Будапешт в 2024 году получил через газопровод "Турецкий поток" рекордные семь миллиардов кубометров российского газа. Будапешт и Анкара договорились координировать усилия по решению проблемы с оплатой российского газа после введения Вашингтоном санкций против Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Турция во многом вносит свой вклад в безопасность газоснабжения Венгрии. "Через Турцию и газопровод "Турецкий поток" в этом (2024 — ред.) году в Венгрию прибыло более 7 миллиардов кубометров газа. Это гораздо больше, чем за весь предыдущий (2023 - ред.) год", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он отметил, что Будапешт и Анкара договорились координировать усилия для решения проблемы с оплатой российского газа, которая возникла после включения Газпромбанка в санкционный список США. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Сийярто заявлял, что Будапешт в ходе переговоров с Москвой нашел решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями Вашингтона против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого. Кроме того, Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России. Ранее Сийярто сообщил, что за весь 2023 год Будапешт получил через "Турецкий поток" 5,6 миллиарда кубометров российского газа. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, петер сийярто, газ, газопровод "турецкий поток", поставки газа