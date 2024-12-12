https://1prime.ru/20241212/germaniya-853528769.html

Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам

Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам - 12.12.2024, ПРАЙМ

Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам

Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовыми к долгим отключениям электричества из-за риска гибридных... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:05+0300

2024-12-12T17:05+0300

2024-12-12T17:05+0300

германия

мировая экономика

блэкаут

чс

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/79/763567927_0:0:5615:3158_1920x0_80_0_0_448df97643be026415e6065fb93749bf.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовыми к долгим отключениям электричества из-за риска гибридных атак, "Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", - заявил порталу T-online вице-президент ведомства Рене Функ. Он подчеркнул, что подобные ситуации всегда возможны, хоть их вероятность невелика. При этом число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа растет. "Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день... Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", - указал Функ. Он призвал каждое домохозяйство Германии быть готовым к тому, чтобы автономно обеспечивать свою жизнедеятельность в течение трех дней. Для этого необходимо иметь в доме источники света, независимые от электросети - свечи, лампы на батарейках и тп. Кроме того, понадобится запас питьевой воды из расчета полтора литра в день на человека, средства личной гигиены и продукты питания, не требующие приготовления. Также понадобится радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной. И, конечно, наличные деньги на случай, если магазины не смогут принимать банковские карты.

https://1prime.ru/20241128/zapasy-853160645.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, мировая экономика, блэкаут, чс