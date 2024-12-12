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Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам - 12.12.2024, ПРАЙМ
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам
Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовыми к долгим отключениям электричества из-за риска гибридных... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:05+0300
2024-12-12T17:05+0300
германия
мировая экономика
блэкаут
чс
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовыми к долгим отключениям электричества из-за риска гибридных атак, "Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", - заявил порталу T-online вице-президент ведомства Рене Функ. Он подчеркнул, что подобные ситуации всегда возможны, хоть их вероятность невелика. При этом число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа растет. "Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день... Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", - указал Функ. Он призвал каждое домохозяйство Германии быть готовым к тому, чтобы автономно обеспечивать свою жизнедеятельность в течение трех дней. Для этого необходимо иметь в доме источники света, независимые от электросети - свечи, лампы на батарейках и тп. Кроме того, понадобится запас питьевой воды из расчета полтора литра в день на человека, средства личной гигиены и продукты питания, не требующие приготовления. Также понадобится радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной. И, конечно, наличные деньги на случай, если магазины не смогут принимать банковские карты.
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германия, мировая экономика, блэкаут, чс
ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, блэкаут, ЧС
17:05 12.12.2024
 
Население Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам

Население Германии призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак - СМИ

© fotolia.com / sborisov# Бранденбургские ворота
# Бранденбургские ворота - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© fotolia.com / sborisov
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при ЧС призвало население Германии быть готовыми к долгим отключениям электричества из-за риска гибридных атак,
"Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", - заявил порталу T-online вице-президент ведомства Рене Функ.
Он подчеркнул, что подобные ситуации всегда возможны, хоть их вероятность невелика. При этом число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа растет. "Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день... Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций", - указал Функ.
Он призвал каждое домохозяйство Германии быть готовым к тому, чтобы автономно обеспечивать свою жизнедеятельность в течение трех дней. Для этого необходимо иметь в доме источники света, независимые от электросети - свечи, лампы на батарейках и тп. Кроме того, понадобится запас питьевой воды из расчета полтора литра в день на человека, средства личной гигиены и продукты питания, не требующие приготовления.
Также понадобится радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной. И, конечно, наличные деньги на случай, если магазины не смогут принимать банковские карты.
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ГЕРМАНИЯМировая экономикаблэкаутЧС
 
 
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