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Госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3% - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853506943.html
Госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3%
Госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3% - 12.12.2024, ПРАЙМ
Госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3%
Государственный долг РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 триллиона рублей, | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T00:21+0300
2024-12-12T00:21+0300
экономика
россия
рф
москва
антон силуанов
счетная палата
минфин
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Государственный долг РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года. "За январь-сентябрь 2024 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 111 503,4 миллиона рублей, или на 4,3%, и по состоянию на 1 октября 2024 года составил 26 706 691,4 миллиона рублей, или 13,6% ВВП (оценка)", - говорится в записке. Так, объем внутреннего госдолга РФ составил 21,761 триллиона рублей, или 81,6% верхнего предела (26,68 триллиона рублей), увеличившись на 948,059 миллиарда рублей (4,6%). А внешний госдолг вырос на 163,445 миллиарда рублей (3,4%), составив на 1 октября 2024 года 4,946 триллиона рублей, отмечают аудиторы. "Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за январь-сентябрь 2024 года произошел за счет увеличения объема государственного долга по ОФЗ-ПД на сумму 722 443,0 миллиона рублей, или на 6,6%, объема госдолга по ОФЗ-ПК – на сумму 238 603,0 миллиона рублей, или на 3,1%, объема госдолга по ОФЗ-ИН на 87 706,0 миллиона рублей, или на 7,5%", - отмечают аудиторы. Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей. Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть. Ранее Силуанов признал, что с 2020 года уровень госдолга России повысился. Как он объяснял, изменились и структура долга, и размер процентных расходов на его обслуживание. Изменения, по его словам, были связаны с тем, что Минфин стал больше заимствовать по так называемым плавающим ставкам.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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40
россия, рф, москва, антон силуанов, счетная палата, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Силуанов, Счетная палата, Минфин
00:21 12.12.2024
 
Госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3%

Счетная палата: госдолг России за 9 месяцев увеличился на 4,3%, до 26,707 трлн

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Государственный долг РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 1,112 триллиона рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 триллиона рублей, или 13,6% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года.
"За январь-сентябрь 2024 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 111 503,4 миллиона рублей, или на 4,3%, и по состоянию на 1 октября 2024 года составил 26 706 691,4 миллиона рублей, или 13,6% ВВП (оценка)", - говорится в записке.
Так, объем внутреннего госдолга РФ составил 21,761 триллиона рублей, или 81,6% верхнего предела (26,68 триллиона рублей), увеличившись на 948,059 миллиарда рублей (4,6%). А внешний госдолг вырос на 163,445 миллиарда рублей (3,4%), составив на 1 октября 2024 года 4,946 триллиона рублей, отмечают аудиторы.
"Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за январь-сентябрь 2024 года произошел за счет увеличения объема государственного долга по ОФЗ-ПД на сумму 722 443,0 миллиона рублей, или на 6,6%, объема госдолга по ОФЗ-ПК – на сумму 238 603,0 миллиона рублей, или на 3,1%, объема госдолга по ОФЗ-ИН на 87 706,0 миллиона рублей, или на 7,5%", - отмечают аудиторы.
Согласно аналитической записке Счетной палаты, расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ в январе-сентябре 2024 года составили 1,65 триллиона рублей.
Рост расходов на обслуживание госдолга в октябре текущего года комментировал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что соответствующие расходы растут, но министерство не считает это опасным, поскольку источники для выплат есть.
Ранее Силуанов признал, что с 2020 года уровень госдолга России повысился. Как он объяснял, изменились и структура долга, и размер процентных расходов на его обслуживание. Изменения, по его словам, были связаны с тем, что Минфин стал больше заимствовать по так называемым плавающим ставкам.
 
ЭкономикаРОССИЯРФМОСКВААнтон СилуановСчетная палатаМинфин
 
 
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